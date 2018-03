Dazi Usa, Confagricoltura Toscana: una guerra commerciale mette a rischio le nostre esportazioni agroalimentari

Altre notizie brevi

venerdì, 9 marzo 2018, 17:03

Il comune di Castiglione di Garfagnana, in collaborazione con la Provincia di Lucca, l’Anpi Lucca, l’Istituto Storia della Resistenza e Scuola della Pace di Lucca, organizza la mostra “Porrajos – Altre tracce sul sentiero di Auschwitz” nel periodo dal 17 marzo all’8 aprile, presso il Palazzo Comunale.

venerdì, 9 marzo 2018, 15:38

Un Registro per le morti cardiache improvvise giovanili. Verrà presto istituito in Toscana, a conclusione del progetto ToRSADE (Tuscany Registry of Sudden cArdiac DEath) per il monitoraggio e la prevenzione delle morti improvvise cardiache giovanili. Il progetto, avviato grazie al Bando FAS Salute 2014, si concluderà nell'ottobre 2018; ha come capofila il...

giovedì, 8 marzo 2018, 17:14

E' successo a Piazza al Serchio in località San Donnino. L'uomo di 78 anni è caduto dal tetto di casa riportando un trauma facciale e ferite lacero contuse. Anche se cosciente e con i parametri nella norma è stato richiesto l'intervento del Pegaso 3 che in codice giallo lo ha accompagnato...

mercoledì, 7 marzo 2018, 15:28

Più controlli sull'olio importato e un modello contributivo, quello OCM, che sostenga il settore olivicolo. Sono due le richieste che arrivano da ANGA Toscana per far fronte alle difficoltà crescenti che gli imprenditori dell'olio sono costretti ad affrontare nella nostra regione e più in generale in Italia.

mercoledì, 7 marzo 2018, 12:30

La pesca toscana parla al femminile. Delle 15 cooperative di pescatori aderenti a Federcoopesca-Confcooperative, tutte hanno in posizioni apicale una donna, come amministratrice, presidente o vicepresidente. Se in barca ci sono soprattutto uomini, a terra, a portare avanti l'attività, ci pensano le donne.

mercoledì, 7 marzo 2018, 12:03

Intraprendenti, determinate e con una passione per l'artigianato e la manifattura. È l'identikit dell'esercito di 15.324 donne toscane titolari di imprese artigiane. Sono il 14 per cento in più rispetto a dieci anni fa e il trend aumenta di anno in anno (la crescita maggiore del numero di imprenditrici nella...

mercoledì, 7 marzo 2018, 11:44

Si avvicina la data del 10 marzo, ultima scadenza entro la quale, in base alla legge nazionale sull'obbligo vaccinale (119 del 31 luglio 2017), le famiglie che hanno presentato l'autocertificazione dovrebbero presentare la documentazione che attesta le avvenute vaccinazioni.

mercoledì, 7 marzo 2018, 10:12

Sono 3.142 i casi di maltrattamenti e abusi approdati nel 2017 al Codice rosa nei pronto soccorso della Toscana: 2.592 sono maltrattamenti, abusi e stalking su adulti (nella stragrande maggioranza donne); 550 sono maltrattamenti e abusi su minori. E dal 2012 sono in tutto 17.363: 14.940 su adulti, 2.423 su minori.

martedì, 6 marzo 2018, 15:43

Il consigliere provinciale, nonché segretario della Lega, Simone Simonini esprime le sue sentite condoglianze per l'improvvisa perdita di Yuri Micchi.

martedì, 6 marzo 2018, 10:54

C'è chi aiuterà gli educatori dei nidi e degli spazi gioco, chi lavorerà con gli anziani e i migranti e chi farà esperienze nei servizi di informazioni turistica. Un'immersione nel mondo del lavoro attraverso la lente delle cooperative per 36 ragazzi dell'Istituto Morante-Ginori Conti di Firenze. E' il progetto di alternanza scuola lavoro...