Il voto in Toscana: analisi delle elezioni politiche del 4 marzo

Altre notizie brevi

martedì, 13 marzo 2018, 10:07

GAIA S.p.A. comunica i dati dello sciopero nazionale indetto da USB, per l'intera giornata lavorativa del giorno di giovedì 08 marzo 2018: Provincia di Lucca: personale interessato allo sciopero n. 216 addetti, lavoratori che hanno scioperato n. 4; Provincia di Massa Carrara: personale interessato allo sciopero n.

martedì, 13 marzo 2018, 10:03

E' partito il 1° marzo il terzo anno di sperimentazione del progetto Pronto Badante, che nei due anni precedenti ha ottenuto ottimi risultati. L'edizione 2018-2019 di Pronto Badante verrà presentata nel corso di una conferenza stampa, fissata per domani, mercoledì 14 marzo, alle ore 13, nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10.

lunedì, 12 marzo 2018, 11:12

E' successo in una frazione del comune di Barga. Un litigio familiare scoppiato all'interno di un'abitazione, probabilmente a causa di una crisi depressiva, ha richiesto stanotte l'intervento dei carabinieri. Sul posto si sono diretti anche i vigili del fuoco. Alla fine si sono registrati due feriti.

lunedì, 12 marzo 2018, 08:53

“Non smettiamo di fare ciò che è eccellente”. I Testimoni di Geova della Valle del Serchio e Lucchesia e della Versilia al Palazzo dei Congressi di Pisa 17-18 Marzo 2018.

domenica, 11 marzo 2018, 17:40

È stata scelta dal centro nazionale di coordinamento RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) la società del Comune di Bagni di Lucca Base S.R.L. per lo stanziamento di un fondo da 18.870 euro, con una spesa futura complessiva prevista per la società di 22.200 euro, al fine di sviluppare...

domenica, 11 marzo 2018, 16:25

A causa di una frana di modesta entità sulla SP12 di Pradarena, in prossimità del bivio per Capanne di Sillano, la strada è momentaneamente percorribile a senso unico alternato.

venerdì, 9 marzo 2018, 17:10

Le esportazioni agro-alimentari toscane sul mercato statunitense ammontano a circa 672 milioni di euro (dato 2017) ed interessano una molteplicità di prodotti tra cui le produzioni provenienti da coltivazioni di primaria importanza per l'agricoltura toscana tra cui la vite e l'olivo.

venerdì, 9 marzo 2018, 17:03

Il comune di Castiglione di Garfagnana, in collaborazione con la Provincia di Lucca, l’Anpi Lucca, l’Istituto Storia della Resistenza e Scuola della Pace di Lucca, organizza la mostra “Porrajos – Altre tracce sul sentiero di Auschwitz” nel periodo dal 17 marzo all’8 aprile, presso il Palazzo Comunale.

venerdì, 9 marzo 2018, 15:38

Un Registro per le morti cardiache improvvise giovanili. Verrà presto istituito in Toscana, a conclusione del progetto ToRSADE (Tuscany Registry of Sudden cArdiac DEath) per il monitoraggio e la prevenzione delle morti improvvise cardiache giovanili. Il progetto, avviato grazie al Bando FAS Salute 2014, si concluderà nell'ottobre 2018; ha come capofila il...

giovedì, 8 marzo 2018, 17:14

E' successo a Piazza al Serchio in località San Donnino. L'uomo di 78 anni è caduto dal tetto di casa riportando un trauma facciale e ferite lacero contuse. Anche se cosciente e con i parametri nella norma è stato richiesto l'intervento del Pegaso 3 che in codice giallo lo ha accompagnato...