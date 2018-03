L'artigianato artistico alla conquista della Cina:le aziende toscane alla grande fiera del mobile di Shenzhen

venerdì, 16 marzo 2018, 15:50

Per il secondo anno consecutivo, Artex torna in Cina, alla Shenzhen International Furniture Exhibiton, l'importante fiera dedicata al settore dell'arredo in programma nella città cinese dal 19 al 22 marzo 2018. Il Centro per l'Artigianato artistico e tradizionale della Toscana ha infatti curato ancora una volta il padiglione italiano, circa 800 metri quadrati, il doppio rispetto allo scorso anno. Un appuntamento attesissimo, che richiama migliaia di persone da tutta la Cina e da tutto il mondo. Lo scorso anno i visitatori superarono la quota dei 100mila e le aziende partecipanti furono oltre 400. Quest'anno saranno 22 i brand che porteranno il Made in Italy in una città che conta quasi 12 milioni di abitanti e che da 33 anni è punto di riferimento mondiale per l'arredo.



"Artex ha tra i suoi obiettivi accompagnare e sostenere le imprese nei percorsi di internazionalizzazione per valorizzare al meglio il sapere artigiano, un valore aggiunto fondamentale che ci distingue nel mercato globale - dichiara Giovanni Lamioni, presidente di Artex - Per il settore casa, il mercato cinese è punto di riferimento mondiale, da cui nessun progetto promozionale può prescindere. Il Padiglione italiano all'interno della Shenzhen International Furniture Exhibiton va in questa direzione. E' un'opportunità unica per tutto il sistema dell'artigianato artistico. Diamo alle imprese la piattaforma comune con cui presentarsi sul mercato, ognuna con la propria identità ma valorizzate reciprocamente dalla forza del brand Made in Italy"

Nei giorni della fiera, le aziende artigiane saranno coinvolte anche in un'altra importante iniziativa: la Shenzhen Design Week, un ricco calendario di eventi, incontri e seminari dedicati al mondo dell'arredo e del complemento. Al termine della manifestazione, Artex coordinerà inoltre una serie di B2B presso lo showroom del Guangdong con alcune delle aziende partecipanti per completare e rafforzare i rapporti commerciali nati dalla fiera. All'evento di presentazione del sistema produttivo del mobile sarà presente anche la Regione Toscana​.