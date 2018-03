Primo Rapporto sullo sport in Toscana, giovedì 15 la presentazione col ministro Lotti

Altre notizie brevi

E' giunta al terzo anno in Toscana la sperimentazione del progetto Pronto Badante. La terza edizione, 2018-2019, che ha preso il via il 1° marzo, è stata presentata stamani nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati dall'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi, assieme a Ilaria Sampugnaro, in rappresentanza del...

Non studiano, non lavorano e non hanno desideri per il futuro. Sono chiamati neet e in Toscana sono un vero e proprio esercito: 79 mila giovani, nella fascia d'età 25-34 anni. È uno dei dati che emerge dal focus Censis Confcooperative "Millennials, lavoro povero e pensioni: quale futuro?", che si riferisce al 2016.

E' stata inaugurata in Via Manzoni 16 a Firenze la nuova sede regionale della Consigliera di parità, la figura che per conto del Ministero del lavoro opera presso la Regione Toscana col compito di controllare l'attivazione dei principi di pari opportunità e di non discriminazione sul lavoro nei confronti delle donne.

Sono 130 le scuole toscane che già hanno aderito alla rete 'Scuola senza zaino' promossa dalla Regione Toscana. Ben 11.800 studenti oggi in Toscana frequentano classi in cui viene applicato questo metodo, pensato per rispondere ad un crescente bisogno di innovazione didattica e costruire sempre più una 'scuola comunità', luogo...

Al campo scuola per imparare a gestire il diabete, acquistando autonomia, conoscendo altri coetanei, facendo sport, divertendosi, stando all'aria aperta, a contatto con la natura. Quello che per la maggior parte dei ragazzi è un progetto facilmente realizzabile, per i loro coetanei affetti da diabete presenta qualche difficoltà in più.

GAIA S.p.A. comunica i dati dello sciopero nazionale indetto da USB, per l'intera giornata lavorativa del giorno di giovedì 08 marzo 2018: Provincia di Lucca: personale interessato allo sciopero n. 216 addetti, lavoratori che hanno scioperato n. 4; Provincia di Massa Carrara: personale interessato allo sciopero n.

E' partito il 1° marzo il terzo anno di sperimentazione del progetto Pronto Badante, che nei due anni precedenti ha ottenuto ottimi risultati. L'edizione 2018-2019 di Pronto Badante verrà presentata nel corso di una conferenza stampa, fissata per domani, mercoledì 14 marzo, alle ore 13, nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10.

"Il voto in Toscana. Le elezioni politiche del 4 marzo 2018" è il titolo del fascicolo appena pubblicato dall'Osservatorio Elettorale della Regione Toscana e curato da Antonio Floridia e Antonio Folchetti con la collaborazione di Lorenzo Lotti e Laura Pieri.

E' successo in una frazione del comune di Barga. Un litigio familiare scoppiato all'interno di un'abitazione, probabilmente a causa di una crisi depressiva, ha richiesto stanotte l'intervento dei carabinieri. Sul posto si sono diretti anche i vigili del fuoco. Alla fine si sono registrati due feriti.

“Non smettiamo di fare ciò che è eccellente”. I Testimoni di Geova della Valle del Serchio e Lucchesia e della Versilia al Palazzo dei Congressi di Pisa 17-18 Marzo 2018.