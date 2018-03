Ripascimento, approvate le linee guida per il rilascio delle autorizzazioni

Altre notizie brevi

lunedì, 26 marzo 2018, 09:25

Bagni di Lucca Servizi srl comunica che lunedì 2 aprile la raccolta rifiuti sarà regolarmente effettuata come da calendario con la raccolta dell'umido. Sarà chiusa al pubblico, invece, l'isola ecologica comunale.

lunedì, 26 marzo 2018, 09:17

Felice conclusione per l'intervento di ricerca dello scialpinsta scomparso ieri sera nella zona del Monte Rondinaio. Alla ricerca dell'uomo, esperto scialpinsta bolognese, una squadra della Stazione di Lucca del SAST e due squadre del Soccorso Alpino dell'Emilia Romagna. La ricognizione ha infatti interessato più versanti del gruppo del Monte Rondinaio.

domenica, 25 marzo 2018, 12:14

Un check up approfondito sulle nostre foreste, per sapere quanto si estendono, come stanno, per capire che attività vi si svolgono, per analizzare come vengono gestite e regolate, per guardare come affrontano i pericoli, per esempio gli incendi, E' questo il contenuto del Rapporto sullo stato delle foreste in Toscana...

sabato, 24 marzo 2018, 10:27

I Testimoni di Geova della valle del Serchio del barghigiano e della Garfagnana si riuniranno sabato 31 marzo dopo il tramonto per commemorare la morte di Cristo secondo la descrizione delle Sacre Scritture. Infatti la notte prima di morire Gesù comando ai suoi seguaci di commemorare la sua morte dicendo:...

venerdì, 23 marzo 2018, 13:18

E' stata prorogata la scadenza del bando regionale per progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici (bando POR CreO FESR 2014- 2020 azione 4.1.1.).

giovedì, 22 marzo 2018, 15:30

Mancano ormai pochissimi giorni alla proclamazione del vincitore Upvivium! La finalissima dello speciale concorso gastronomico (www.upvivium.it) promosso dalle 3 Riserve di Biosfera MAB UNESCO - “Alpi Ledrensi e Judicaria”, “Appennino Tosco Emiliano” e “Delta del Po” - si svolgerà il 26 marzo presso la sede di Alma, la Scuola Internazionale...

giovedì, 22 marzo 2018, 14:55

Con l'anziano morto a Torregalli nella notte tra lunedì e martedì, in Toscana salgono a 3 i decessi per meningite da meningococco C dall'inizio del 2018, su un totale di 5 casi di meningite, di cui 4 C.

giovedì, 22 marzo 2018, 10:04

Gaia Spa comunica che, in conseguenza dell’assemblea del personale, che si terrà nei giorni e con le modalità sotto riportate, gli orari degli uffici aperti al pubblico subiranno le seguenti modifiche: lunedì 26 marzo 2018 dalle ore 11:30 alle ore 13:00 presso la struttura comunale del Comune di Gallicano –...

mercoledì, 21 marzo 2018, 23:55

Il C.R.E.S.T. Comitato Regionale Emergenza Sanità Toscana ha inviato un documento al Ministero della Salute per segnalare le criticità relative all'assistenza sanitaria ospedaliera e dell'emergenza urgenza nelle aree interne disagiate, montane ed insulari della Toscana.

mercoledì, 21 marzo 2018, 14:35

È unanime tra i protagonisti la soddisfazione per la firma apposta stamani al Ministero per lo sviluppo economico sul Protocollo d'intesa per la realizzazione nell'interporto di Livorno di una piattaforma logistico digitale destinata a gestire il magazzino e la distribuzione dei prodotti delle industrie farmaceutiche toscane.