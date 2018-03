Rischio idrogeologico, codice giallo su tutta la Toscana per l'intera giornata di sabato

Altre notizie brevi

venerdì, 16 marzo 2018, 16:52

«Se ne va un uomo speciale, che ha dedicato tutta la vita al volontariato, con quel suo stile originale e coinvolgente, sincero e diretto». Così Stefano Baccelli, consigliere regionale, commenta la scomparsa di Piero Mungai, storico presidente della Croce Verde di Lucca.

venerdì, 16 marzo 2018, 16:00

Sabato 7 aprile alle ore 21, presso il teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana si terrà il concerto degli Stàindùbatta insieme agli Esterina. All'ingresso del teatro ci sarà un'esposizione con foto della Garfagnana di Luca Famlonga. Il ricavato sarà donato in beneficenza all'associazione “Il sogno”.

venerdì, 16 marzo 2018, 15:55

Sarà assegnata a dieci realtà che in Toscana operano in maniera innovativa per lo sviluppo sostenibile del mondo agricolo la diciottesima edizione del premio Touring. Oggi a Firenze, i destinatari del premio sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato la vicepresidente del Touring Club Italiano...

venerdì, 16 marzo 2018, 15:54

In occasione della tradizionale Festa dell’Olio che si svolgerà a Valdottavo il 7 e 8 aprile, la Misericordia di Borgo a Mozzano organizzerà presso "Casa Mezzetti" una mostra di lavori del pittore, scultore e ceramista Aldo Bertagna (1920-1998).

venerdì, 16 marzo 2018, 15:50

Per il secondo anno consecutivo, Artex torna in Cina, alla Shenzhen International Furniture Exhibiton, l'importante fiera dedicata al settore dell'arredo in programma nella città cinese dal 19 al 22 marzo 2018. Il Centro per l'Artigianato artistico e tradizionale della Toscana ha infatti curato ancora una volta il padiglione italiano, circa 800 metri...

giovedì, 15 marzo 2018, 18:14

Si fa sport in Toscana. Sport organizzato o comunque attività fisica. Negli ultimi anni si è osservato un miglioramento delle abitudini legate al movimento fisico in tutta la popolazione toscana. Lo dicono i dati del primo Rapporto regionale sullo sport condotto dalla Regione Toscana e presentato oggi pomeriggio nella Sala...

giovedì, 15 marzo 2018, 08:49

La Corale del Duomo di Castelnuovo di Garfagnana terrà un concerto spirituale sulla Passione di Cristo martedì 27 marzo, alle 21, presso la Chiesa di San Pietro a Piazza al Serchio proponendo musiche di Bach, Lotti, Jenkins, Haydn, Bacci. Direttore: Luca Bacci.

mercoledì, 14 marzo 2018, 15:38

E' giunta al terzo anno in Toscana la sperimentazione del progetto Pronto Badante. La terza edizione, 2018-2019, che ha preso il via il 1° marzo, è stata presentata stamani nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati dall'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi, assieme a Ilaria Sampugnaro, in rappresentanza del...

mercoledì, 14 marzo 2018, 13:18

Non studiano, non lavorano e non hanno desideri per il futuro. Sono chiamati neet e in Toscana sono un vero e proprio esercito: 79 mila giovani, nella fascia d'età 25-34 anni. È uno dei dati che emerge dal focus Censis Confcooperative "Millennials, lavoro povero e pensioni: quale futuro?", che si riferisce al 2016.

mercoledì, 14 marzo 2018, 11:44

Il primo Rapporto sullo Sport in Toscana verrà presentato domani, giovedì 15 marzo, alle ore 16.30, nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10, alla presenza dell'assessore al diritto alla salute, welfare e sport Stefania Saccardi, e del ministro per lo sport Luca Lotti.