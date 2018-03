Upvivium, pochi giorni alla finalissima

Altre notizie brevi

giovedì, 22 marzo 2018, 14:55

Con l'anziano morto a Torregalli nella notte tra lunedì e martedì, in Toscana salgono a 3 i decessi per meningite da meningococco C dall'inizio del 2018, su un totale di 5 casi di meningite, di cui 4 C.

giovedì, 22 marzo 2018, 10:04

Gaia Spa comunica che, in conseguenza dell’assemblea del personale, che si terrà nei giorni e con le modalità sotto riportate, gli orari degli uffici aperti al pubblico subiranno le seguenti modifiche: lunedì 26 marzo 2018 dalle ore 11:30 alle ore 13:00 presso la struttura comunale del Comune di Gallicano –...

mercoledì, 21 marzo 2018, 23:55

Il C.R.E.S.T. Comitato Regionale Emergenza Sanità Toscana ha inviato un documento al Ministero della Salute per segnalare le criticità relative all'assistenza sanitaria ospedaliera e dell'emergenza urgenza nelle aree interne disagiate, montane ed insulari della Toscana.

mercoledì, 21 marzo 2018, 14:35

È unanime tra i protagonisti la soddisfazione per la firma apposta stamani al Ministero per lo sviluppo economico sul Protocollo d'intesa per la realizzazione nell'interporto di Livorno di una piattaforma logistico digitale destinata a gestire il magazzino e la distribuzione dei prodotti delle industrie farmaceutiche toscane.

mercoledì, 21 marzo 2018, 12:19

Dieci soggetti pubblici e privati hanno firmato questa mattina al Ministero per lo sviluppo economico il Protocollo d'intesa per la realizzazione in Toscana, nell'area dell'interporto di Livorno, di una piattaforma logistico digitale a supporto delle industrie che operano nel settore delle scienze della vita e che permetterà di ottimizzare la...

mercoledì, 21 marzo 2018, 11:11

Un accordo tra Regione Toscana e A.S.TOS, Associazione Stomizzati Toscani, per migliorare i percorsi diagnostico-terapeutici dei pazienti stomizzati. Lo hanno siglato stamani nella sede dell'assessorato, via Alderotti, l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi e il presidente dell'associazione Paolo Cantini.

martedì, 20 marzo 2018, 17:47

Obiettivo numero uno, raccolta differenziata. E' questa la priorità nella politica dei rifiuti della Regione Toscana che ha stabilito di imprimere un'accelerazione della RD per centrare il 70% al 2020.

lunedì, 19 marzo 2018, 18:01

La Toscana sta uscendo progressivamente dalla siccità grazie agli effetti positivi delle precipitazioni sopra le medie in questo ultimo periodo. Viste anche le disponibilità di risorsa idrica, dunque, con marzo si chiude lo stato di emergenza idrica regionale emanato a giugno dell'anno scorso.

lunedì, 19 marzo 2018, 16:34

Migliorare la propria capacità di comunicare agli altri e metterla al servizio di una personale crescita professionale. Questo l’obiettivo di un corso gratuito che Confesercenti Toscana Nord, in collaborazione con Abc srl agenzia Unipol-Sai di Pisa, organizzano nel prossimo mese di aprile.

lunedì, 19 marzo 2018, 13:51

Una proposta di legge di iniziativa della giunta, che abroga la legge regionale n. 87 del 24 novembre 1997e stabilisce nuove regole per disciplinare i rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano in ambito regionale.