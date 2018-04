Barni e Grieco: "Insieme contro la violenza sulle donne"

venerdì, 20 aprile 2018, 13:44

"Abbiamo utilizzato risorse nazionali e regionali per realizzare una politica di sistema contro la violenza sulle donne". La vicepresidente e assessore alle pari opportunità della Regione Toscana, Monica Barni, spiega così l'operazione compiuta per aiutare tutte le donne che hanno il coraggio di denunciare le violenze subite.

"Prevenzione – ha spiegato Monica Barni - sensibilizzazione, rafforzamento dei servizi e reinserimento delle donne al lavoro e in nuove abitazioni: sono questi gli assi portanti della nostra azione. Così abbiamo lavorato insieme in tre assessorati, il mio alle pari opportunità, quello di Stefania Saccardi per la parte sociale e sanitaria e quello di Cristina Grieco per il lavoro, così da coprire tutti i livelli che riguardano le donne che hanno subìto violenza. Io mi sono occupata della prevenzione e della sensibilizzazione, con un lavoro con le scuole per promuovere la cultura della non violenza e della parità di genere. Abbiamo anche tappezzato la regione con gli annunci del numero gratuito antiviolenza 1522, che invitiamo le donne ad usare. Infine abbiamo rinforzato la rete dei soggetti che operano sul territorio".

A lei ha fatto eco l'assessore al lavoro, Cristina Grieco.

"Abbiamo cercato – ha spiegato l'assessore – di integrare le varie politiche antiviolenza. Io mi sono interessata ai percorsi per la rioccupabilità delle donne vittime, favorendo la conciliazione tra la vita familiare, la presenza di figli spesso minorenni e quella lavorativa. Vogliamo vincere la loro disperazione di non sapere come affrontare il futuro. Per questo abbiamo chiamato a lavorare insieme i servizi sociali e i centri per l'impiego, garantendo alle donne un aiuto economico concreto per accompagnarle nel loro percorso di uscita da una violenza che spesso è domestica. Le donne devono sapere che non sono sole ad affrontare situazioni certamente difficili".