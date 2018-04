"Capodanno Toscano" al Ciaf di Gallicano

Altre notizie brevi

sabato, 7 aprile 2018, 19:07

Stava facendo un'escursione con una comitiva di amici quando, all'improvviso, si è procurato una distorsione al ginocchio che ha costretto l'uomo a fermarsi senza possibilità di procedere. Avvertito il 118, questo ha inviato sul posto, in località Cava Carcaraia a Minucciano, l'elisoccorso Pegaso 3 che ha provveduto, intorno alle 17,...

sabato, 7 aprile 2018, 18:08

La federazione provinciale del Partito Democratico lucchese interviene in merito alle minacce apparse lungo la strada tra Pontedera e Cascina contro l’Assessore Regionale Marco Remaschi.

sabato, 7 aprile 2018, 15:28

Un incontro con i sindaci di tutte le amministrazioni comunali e i presidenti delle unioni dei comuni di Garfagnana, Media Valle del Serchio e Lunigiana per elaborare progetti di valorizzazione delle varie componenti dei sistemi territoriali, favorendo l'aumento e la diversificazione dei flussi turistici.

venerdì, 6 aprile 2018, 15:03

Quasi 2 milioni di presenze turistiche in più. E' quanto si attendono, per il 2018, gli operatori toscani di settore intervistati dall'ultima indagine condotta da SL&A Turismo e Territorio per conto di Toscana Promozione Turistica, i cui risultati sono stati presentati oggi a Firenze dall'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo,...

venerdì, 6 aprile 2018, 15:02

I numeri parlano da soli: controlli e ispezioni sono quadruplicati. E' l'effetto del piano straordinario lanciato dalla Regione nel 2016. Ma ci sono stati anche corsi di formazione e linee guida a disposizione degli imprenditori, per aiutarli ad elaborare i loro piani.

giovedì, 5 aprile 2018, 17:47

Promuovere la sottoscrizione di protocolli d'intesa per agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto pubblico con l'obiettivo di incentivare la conoscenza da parte degli studenti del patrimonio culturale del territorio, in analogia a quanto già siglato per il Casentino. Era l'obiettivo della mozione proposta da Ilaria Giovannetti, consigliera regionale Pd, approvata con...

giovedì, 5 aprile 2018, 12:11

La giunta regionale toscana ha dato il via libera ad un bando da 400 mila euro per le cooperative di comunità, ovvero cooperative costituite di cittadini - solitamente gli abitanti di un paese o un borgo - che si mettono insieme per produrre beni e servizi per la loro comunità.

giovedì, 5 aprile 2018, 11:49

Anche i grandi non ce la fanno più: il prezzo del latte (oggi per i produttori 0,37 centesimi al litro) non basta a coprire i costi di produzione, soprattutto quest'anno che sconta l'annata 2017 messa in ginocchio a causa della siccità.

giovedì, 5 aprile 2018, 11:20

Anche per l'estate 2018, come ormai fa da ben 20 anni, la Regione finanzia il progetto "Dialisi vacanze", che consente ai pazienti nefropatici cronici che vivono in Toscana, nelle altre regioni e anche all'estero, di andare tranquillamente in vacanza, con la sicurezza di trovare il servizio di dialisi nelle località...

martedì, 3 aprile 2018, 20:27

Questo pomeriggio in via Catalani 10 a Coreglia Antelminelli, un uomo di 51 anni è stato trovato morto. L'allarme era stato dato dai vicini di casa. Sono intervenuti anche i carabinieri ed i vigili del fuoco, che hanno anche sfondato la porta dell'abitazione.Risulta che l'uomo avesse seri problemi di salute.