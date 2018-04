Danneggiata la statua del pastore a Campocatino

Altre notizie brevi

sabato, 21 aprile 2018, 13:09

Grande partecipazione di comuni, associazioni, tecnici all'incontro sul nuovo codice della protezione civile organizzato dall'unione Comuni Garfagnana. La Garfagnana ha ispirato il nuovo modello di organizzazione della protezione civile e l'unione vista come ambito ottimale.

sabato, 21 aprile 2018, 12:26

Domani, domenica 22 aprile, si celebra la terza giornata nazionale della salute della donna. In Toscana, ogni azienda ha programmato eventi e iniziative specifiche, dedicati in particolare alla donna e alla sua salute. Ma più in generale, il servizio sanitario toscano dedica alla salute della donna attenzione e cura particolari in...

venerdì, 20 aprile 2018, 15:15

Sette milioni e 250mila euro da programmare nel 2018 per interventi utili a difenderci dai terremoti. Tanto vale il Documento operativo di prevenzione sismica (Dops), appena approvato dalla giunta regionale, che ha l'obiettivo di pianificare per quest'anno le risorse statali disponibili che consentiranno di intervenire e mettere più in sicurezza gli...

venerdì, 20 aprile 2018, 13:44

"Abbiamo utilizzato risorse nazionali e regionali per realizzare una politica di sistema contro la violenza sulle donne". La vicepresidente e assessore alle pari opportunità della Regione Toscana, Monica Barni, spiega così l'operazione compiuta per aiutare tutte le donne che hanno il coraggio di denunciare le violenze subite.

venerdì, 20 aprile 2018, 12:57

"Noi siamo dalla parte delle donne che hanno il coraggio di denunciare le violenze subite". E' con questa dichiarazione di intenti che il presidente della Toscana, Enrico Rossi, ha presentato ai giornalisti il pacchetto di provvedimenti adottati dalla Regione per aiutare le donne che hanno subito violenze a trovare un...

venerdì, 20 aprile 2018, 12:33

Oltre 3 milioni alle aziende sanitarie toscane per attivare azioni di prevenzione, cura e riabilitazione per le persone con disturbo da gioco d'azzardo. Fanno parte del finanziamento indistinto dei Livelli Essenziali di Assistenza assegnato alla Regione Toscana, che con una delibera approvata nel corso dell'ultima seduta di giunta li ripartisce...

venerdì, 20 aprile 2018, 12:32

In Toscana il Codice Rosa è un progetto attivo già da sette anni (nato nel 2010 nella Asl 9 di Grosseto, è diventato poi progetto regionale nel 2011), che assicura una risposta efficace alle vittime di violenza che si presentano nei pronto soccorso degli ospedali toscani, e garantisce una presa...

venerdì, 20 aprile 2018, 12:31

Arriva dalla Regione Toscana un aiuto concreto alle donne vittime di violenze. E' quanto prevedono due delibere, approvate nel corso dell'ultima Giunta regionale, con cui si stanziano 1,3 milioni di euro, da utilizzare da qui a fine anno per favorire la loro autonomia, abitativa e lavorativa.

venerdì, 20 aprile 2018, 08:53

Il Rione Borgo Antico del Palio di S. Jacopo e gli Amatori Gallicano organizzano per sabato 5 maggio dalle 19.30 presso gli impianti sportivi di Gallicano una Festa Bavarese. Stinco, crauti e birra a volontà per una serata allietata dalla musica di Occia DJ con la sua musica anni '80.

giovedì, 19 aprile 2018, 17:25

Il M5S di Borgo a Mozzano invita tutti gli elettori ad incontrarsi domenica 22 aprile alle 21 presso la ex Cappella delle Oblate (accanto al Circolo in Borgo). Il 4 marzo il M5S ha raccolto 1045 voti nel comune di Borgo a Mozzano. Lo slogan della campagna elettorale nazionale era "Partecipa...