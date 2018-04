Festa Bavarese agli impianti sportivi di Gallicano

venerdì, 20 aprile 2018, 08:53

Il Rione Borgo Antico del Palio di S. Jacopo e gli Amatori Gallicano organizzano per sabato 5 maggio dalle 19.30 presso gli impianti sportivi di Gallicano una Festa Bavarese. Stinco, crauti e birra a volontà per una serata allietata dalla musica di Occia DJ con la sua musica anni '80. Per i più piccoli apposito menù con sorpresa in omaggio e animazione con la Tata Tina.

Prenotazione entro il 29 aprile al 347 1275006