Il M5S incontra gli elettori a Borgo a Mozzano

giovedì, 19 aprile 2018, 17:25

Il M5S di Borgo a Mozzano invita tutti gli elettori ad incontrarsi domenica 22 aprile alle 21 presso la ex Cappella delle Oblate (accanto al Circolo in Borgo). Il 4 marzo il M5S ha raccolto 1045 voti nel comune di Borgo a Mozzano. Lo slogan della campagna elettorale nazionale era "Partecipa Scegli Cambia". E' auspicabile che queste 1045 persone si attivino in prima persona come prevedono gli ideali del M5S, senza limitarsi alla delega in bianco tipica dei partiti. E' necessario "partecipare" alla vita politica del proprio comune. Solo così si potrà "scegliere" con consapevolezza come "cambiare" la gestione comunale.