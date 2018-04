Manutenzione strade regionali, altre risorse in arrivo per Lucca

Altre notizie brevi

venerdì, 27 aprile 2018, 08:46

Una tappa obbligata, per chi non è in possesso del diploma professionale per i Servizi Sanitari, per diventare Oss e quindi lavorare anche negli ospedali e cliniche private. Ci sono ancora pochi posti disponibili per il percorso formativo in addetto all'assistenza di base, meglio conosciuto come Adb, e in altre...

giovedì, 26 aprile 2018, 17:09

Stava aiutando un amico a fare alcuni lavori, quando per cause ancora in fase di accertamento, un uomo è caduto dalla scala. E' accaduto oggi intorno alle 15 in via Nazionale, nella frazione di Mologno nel comune di Barga. All’arrivo dell’automedica l'uomo era cosciente ed aveva un’otologia (perdita di sangue dall’orecchio). Pegaso...

giovedì, 26 aprile 2018, 16:35

Ammontano a 435 mila euro le risorse che arrivano in provincia di Lucca per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili delle scuole di secondo grado; risorse rese disponibili dal Governo Renzi, per un totale di oltre 4 milioni e mezzo di euro in Toscana, che la Regione ha...

giovedì, 26 aprile 2018, 10:33

al 7 al 12 maggio controllo gratuito della pressione arteriosa nella rete delle farmacie specializzate di Farmacisti Preparatori.In occasione delle Giornate Europee dello scompenso cardiaco, la rete delle farmacie specializzate di Farmacisti Preparatori ha attivato la campagna di sensibilizzazione "Il tuo cuore è un bene prezioso.

giovedì, 26 aprile 2018, 10:18

In Toscana la salute diventa SPID. Dal 2 al 20 maggio i cittadini toscani potranno richiedere, gratuitamente, presso numerose strutture sanitarie, le credenziali SPID.

martedì, 24 aprile 2018, 18:07

Sono state definite da Trenitalia le modalità con cui gli abbonati del servizio regionale potranno ottenere lo sconto del 10 per cento sugli abbonamenti ferroviari del mese di maggio e un indennizzo proporzionale sull'abbonamento annuale.

martedì, 24 aprile 2018, 15:00

Tenere viva la memoria della Resistenza e della lotta al nazifascismo per ricordare che libertà e democrazia non sono date una volta per tutte, ma devono essere difese e coltivate ogni giorno. Muove da queste considerazioni l'impegno della Regione in occasione del 25 aprile 2018, Festa nazionale della Liberazione, a...

martedì, 24 aprile 2018, 12:00

Stanno per essere ufficializzate le eccellenze dell'olio toscano: venerdì 27 aprile, ore 11.30, presso la presidenza della Regione Toscana, in piazza Duomo 10 (Firenze) sarà presentata alla stampa la "Selezione regionale degli oli extravergine di oliva Dop e Igp 2018".

domenica, 22 aprile 2018, 11:04

Deturpata dai vandali la statua marmorea, collocata nella frazione di Campocatino, a Vagli, che rappresenta un pastore, il signor Pellinacci, vissuto in quel luogo circa 100 anni fa. "Lo scopo della nostra amministrazione comunale - commenta il sindaco Mario Puglia -, quando è stata realizzata, rimarcava l'importanza della pastorizia e...

sabato, 21 aprile 2018, 13:09

Grande partecipazione di comuni, associazioni, tecnici all'incontro sul nuovo codice della protezione civile organizzato dall'unione Comuni Garfagnana. La Garfagnana ha ispirato il nuovo modello di organizzazione della protezione civile e l'unione vista come ambito ottimale.