Marcheschi (FdI): "Toscana sprofonda nell'immobilismo, verifica di mandato su Rossi"

Altre notizie brevi

sabato, 28 aprile 2018, 11:15

E' partita sabato 21 aprile da Casale Monferrato e arriverà il 23 maggio a Mazara del Vallo la decima edizione di Life - In marcia per la vita, la manifestazione promossa e organizzata dall'Associazione Sport e Comunità per testimoniare l'impegno delle comunità e delle strutture che si occupano della cura delle tossicodipendenze.

sabato, 28 aprile 2018, 11:12

E' ancora aperto il bando per la presentazione delle domande per il corso di figurinai con una novità rispetto alla scorsa edizione, ovvero la possibilità di effettuare l'iscrizione ad un corso "avanzato" in proseguimento di quello già fatto l'anno scorso.

venerdì, 27 aprile 2018, 15:49

Domani, sabato 28 aprile, si celebra in tutto il mondo la giornata dedicata alle vittime dell'amianto. A seguito della messa al bando dell'amianto, avvenuta oltre vent'anni fa grazie alla legge n.257 del 1992, sono cessate le esposizioni significative di tipo professionale a questo agente cancerogeno. Ad oggi il rischio di esposizione occupazionale...

venerdì, 27 aprile 2018, 12:45

Sono 42 gli oli extravergini di oliva che rappresentano l'eccellenza in Toscana e che da oggi diventeranno ambasciatori della nostra produzione olearia. I 42 oli sono stati scelti fra i campioni presentati alla "Selezione regionale degli oli extravergini di oliva 2018" promossa dalla Regione Toscana con la collaborazione di Promo...

venerdì, 27 aprile 2018, 08:46

Una tappa obbligata, per chi non è in possesso del diploma professionale per i Servizi Sanitari, per diventare Oss e quindi lavorare anche negli ospedali e cliniche private. Ci sono ancora pochi posti disponibili per il percorso formativo in addetto all'assistenza di base, meglio conosciuto come Adb, e in altre...

giovedì, 26 aprile 2018, 17:09

Stava aiutando un amico a fare alcuni lavori, quando per cause ancora in fase di accertamento, un uomo è caduto dalla scala. E' accaduto oggi intorno alle 15 in via Nazionale, nella frazione di Mologno nel comune di Barga. All’arrivo dell’automedica l'uomo era cosciente ed aveva un’otologia (perdita di sangue dall’orecchio). Pegaso...

giovedì, 26 aprile 2018, 16:35

Ammontano a 435 mila euro le risorse che arrivano in provincia di Lucca per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili delle scuole di secondo grado; risorse rese disponibili dal Governo Renzi, per un totale di oltre 4 milioni e mezzo di euro in Toscana, che la Regione ha...

giovedì, 26 aprile 2018, 15:10

Nuove risorse in arrivo per la manutenzione e la sicurezza delle strade regionali. Altri 2,7 milioni di euro si aggiungeranno ai circa 12 milioni già stanziati dalla Regione ad inizio anno per intervenire per la messa in sicurezza ed il recupero della viabilità regionale.

giovedì, 26 aprile 2018, 10:33

al 7 al 12 maggio controllo gratuito della pressione arteriosa nella rete delle farmacie specializzate di Farmacisti Preparatori.In occasione delle Giornate Europee dello scompenso cardiaco, la rete delle farmacie specializzate di Farmacisti Preparatori ha attivato la campagna di sensibilizzazione "Il tuo cuore è un bene prezioso.

giovedì, 26 aprile 2018, 10:18

In Toscana la salute diventa SPID. Dal 2 al 20 maggio i cittadini toscani potranno richiedere, gratuitamente, presso numerose strutture sanitarie, le credenziali SPID.