Network delle biblioteche biomediche toscane, domani la presentazione

Altre notizie brevi

mercoledì, 11 aprile 2018, 17:32

I risultati sinora ottenuti indicano che la legge sulla gestione degli ungulati sta ben funzionando e che la strada imboccata è quella corretta per limitare l'impatto di queste specie sull'agricoltura, gli habitat e le attività umane in generale.

mercoledì, 11 aprile 2018, 15:29

"La nostra presenza alla più grande esposizione mondiale del commercio di frutti di mare vuol sottolineare quanto la Toscana punti anche su un settore chiave dell'economia primaria come la pesca". Lo ha affermato l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi in vista del Seafood Expo Global che si terrà a Bruxelles dal...

mercoledì, 11 aprile 2018, 13:01

Donazioni e trapianti ancora in crescita in Toscana, anche in questi primi mesi del 2018. I dati toscani relativi alle donazioni di organi e tessuti sono più che doppi rispetto alla media nazionale. Sono però in crescita, in Toscana come a livello nazionale, anche le opposizioni, cioè i familiari che...

lunedì, 9 aprile 2018, 18:58

In che modo si deforma il terreno, dove e in quali tempi. In Toscana è possibile saperlo e in questo modo attivare interventi di prevenzione che permettano di anticipare possibili frane o smottamenti o dissesti e diminuire i rischi legati alle alterazioni del territorio.

lunedì, 9 aprile 2018, 15:18

Un comitato regionale per scrivere la nuova legge regionale di protezione civile tenuto conto della norma e degli indirizzi nazionali. Un comitato che, tramite un processo partecipativo veda il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e di tutte le istituzioni pubbliche del sistema di protezione civile, del mondo del...

lunedì, 9 aprile 2018, 15:01

Nel mese di marzo in Toscana sono stati oltre 3.500 i bambini e ragazzi che si sono messi in regola con le vaccinazioni. Ora i "recuperati" sono 41.854, di cui 20.361 nella fascia di età 0-6 anni. Ma restano ancora 116.700 gli inadempienti (12.566 nella fascia di età 0-6).

lunedì, 9 aprile 2018, 11:03

Grande partecipazione, con oltra 400 presenze, al convegno "Presentazione del Codice della Protezione civile" che si svolge stamani nell'auditorium di Sant'Apollonia, a Firenze. Organizzato dalla Regione Toscana, l'evento è stato aperto dall'assessore Federica Fratoni.

sabato, 7 aprile 2018, 19:07

Stava facendo un'escursione con una comitiva di amici quando, all'improvviso, si è procurato una distorsione al ginocchio che ha costretto l'uomo a fermarsi senza possibilità di procedere. Avvertito il 118, questo ha inviato sul posto, in località Cava Carcaraia a Minucciano, l'elisoccorso Pegaso 3 che ha provveduto, intorno alle 17,...

sabato, 7 aprile 2018, 18:08

La federazione provinciale del Partito Democratico lucchese interviene in merito alle minacce apparse lungo la strada tra Pontedera e Cascina contro l’Assessore Regionale Marco Remaschi.

sabato, 7 aprile 2018, 16:36

L'iniziativa patrocinata dalla regione Toscana denominata “Capodanno Toscano” si terrà come da programma domenica 8 aprile 2018 presso i locali CIAF a Gallicano in Piazzetta S.Giovanni.