Olio, selezione 2018: venerdì 27 presentazione delle eccellenze toscane

Altre notizie brevi

martedì, 24 aprile 2018, 18:07

Sono state definite da Trenitalia le modalità con cui gli abbonati del servizio regionale potranno ottenere lo sconto del 10 per cento sugli abbonamenti ferroviari del mese di maggio e un indennizzo proporzionale sull'abbonamento annuale.

martedì, 24 aprile 2018, 15:00

Tenere viva la memoria della Resistenza e della lotta al nazifascismo per ricordare che libertà e democrazia non sono date una volta per tutte, ma devono essere difese e coltivate ogni giorno. Muove da queste considerazioni l'impegno della Regione in occasione del 25 aprile 2018, Festa nazionale della Liberazione, a...

domenica, 22 aprile 2018, 11:04

Deturpata dai vandali la statua marmorea, collocata nella frazione di Campocatino, a Vagli, che rappresenta un pastore, il signor Pellinacci, vissuto in quel luogo circa 100 anni fa. "Lo scopo della nostra amministrazione comunale - commenta il sindaco Mario Puglia -, quando è stata realizzata, rimarcava l'importanza della pastorizia e...

sabato, 21 aprile 2018, 13:09

Grande partecipazione di comuni, associazioni, tecnici all'incontro sul nuovo codice della protezione civile organizzato dall'unione Comuni Garfagnana. La Garfagnana ha ispirato il nuovo modello di organizzazione della protezione civile e l'unione vista come ambito ottimale.

sabato, 21 aprile 2018, 12:26

Domani, domenica 22 aprile, si celebra la terza giornata nazionale della salute della donna. In Toscana, ogni azienda ha programmato eventi e iniziative specifiche, dedicati in particolare alla donna e alla sua salute. Ma più in generale, il servizio sanitario toscano dedica alla salute della donna attenzione e cura particolari in...

venerdì, 20 aprile 2018, 15:15

Sette milioni e 250mila euro da programmare nel 2018 per interventi utili a difenderci dai terremoti. Tanto vale il Documento operativo di prevenzione sismica (Dops), appena approvato dalla giunta regionale, che ha l'obiettivo di pianificare per quest'anno le risorse statali disponibili che consentiranno di intervenire e mettere più in sicurezza gli...

venerdì, 20 aprile 2018, 13:44

"Abbiamo utilizzato risorse nazionali e regionali per realizzare una politica di sistema contro la violenza sulle donne". La vicepresidente e assessore alle pari opportunità della Regione Toscana, Monica Barni, spiega così l'operazione compiuta per aiutare tutte le donne che hanno il coraggio di denunciare le violenze subite.

venerdì, 20 aprile 2018, 12:57

"Noi siamo dalla parte delle donne che hanno il coraggio di denunciare le violenze subite". E' con questa dichiarazione di intenti che il presidente della Toscana, Enrico Rossi, ha presentato ai giornalisti il pacchetto di provvedimenti adottati dalla Regione per aiutare le donne che hanno subito violenze a trovare un...

venerdì, 20 aprile 2018, 12:33

Oltre 3 milioni alle aziende sanitarie toscane per attivare azioni di prevenzione, cura e riabilitazione per le persone con disturbo da gioco d'azzardo. Fanno parte del finanziamento indistinto dei Livelli Essenziali di Assistenza assegnato alla Regione Toscana, che con una delibera approvata nel corso dell'ultima seduta di giunta li ripartisce...

venerdì, 20 aprile 2018, 12:32

In Toscana il Codice Rosa è un progetto attivo già da sette anni (nato nel 2010 nella Asl 9 di Grosseto, è diventato poi progetto regionale nel 2011), che assicura una risposta efficace alle vittime di violenza che si presentano nei pronto soccorso degli ospedali toscani, e garantisce una presa...