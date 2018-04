Saccardi in Consiglio: "Infortuni mortali sul lavoro in calo, ma la Regione intensifica l'impegno"

mercoledì, 18 aprile 2018, 15:37

"Gli infortuni mortali sul lavoro e le malattie professionali sono in lenta decrescita, ma il problema della sicurezza sul lavoro non è affatto superato, e richiama la Regione a un impegno costante e sempre più intenso.". Con queste parole l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi ha aperto stamani la seduta speciale del Consiglio regionale dedicata alla sicurezza sul lavoro.

I numeri. "Gli infortuni sul lavoro - ha informato Saccardi - sono calati dai 50.062 (di cui 8.277 in itinere) del 2016 ai 49.083 (di cui 7.602 in itinere) del 2017. E anche gli infortuni mortali sono diminuiti: dai 120 del 2015 (di cui 35 in itinere) ai 75 nel 2016 (di cui 27 in itinere), ai 72 nel 2017 (di cui 22 in itinere). E anche le malattie professionali vedono una flessione, ma nei primi mesi del 2018 le denunce sono state già 1.220. L'aumento delle denunce di malattie professionali va comunque considerato un elemento positivo - ha sottolineato l'assessore - perché è il risultato di azioni specifiche dei dipartimenti di prevenzione".

Le azioni regionali. L'assessore ha ricordato il Piano straordinario lavoro sicuro, che ha potenziato i controlli nelle aziende cinesi a Prato: "Sono state controllate 8.200 ditte, il 60% delle quali sono state trovate non in regola, e sono stati incassati 13 milioni di multe. Nella seconda ispezione le carenze riscontrate sono state più lievi, e quelle gravi riscontrate nella prima ispezione sono scese al 23%".

Poi il Piano quinquennale sicurezza messo in campo nel 2016, che prevede numerose azioni nei comparti produttivi con controlli tra l'altro in edilizia, agricoltura, nei settori estrattivo-lapideo, portuale-cantieristica, navale-pesca.

Ancora, il Piano regionale per la prevenzione, del 2015, con lo sviluppo di 9 progetti, tra i quali la sorveglianza sanitaria degli ex esposti all'amianto, l'emersione delle malattie professionali, la cultura della sicurezza nelle scuole, la qualità della vigilanza, il controllo per la sicurezza chimica.

Nel 2016, è stato redatto il Piano straordinario per la sicurezza nella lavorazione del marmo, che prevede l'acquisizione di risorse strumentali (pc, auto) e umane (ingegneri, geologi) per i controlli in cava, il potenziamaneto dei controlli anche nei laboratori, la realizzazione di una campagna di comunicazione e corsi di formazione sull'attività estrattiva.

Oltre ai piani e ai programmi, l'assessore Saccardi ha fatto presente che esiste un Comitato (in cui sono rappresentate associazioni datoriali, sindacati, Asl, ispettorato del lavoro) che stabilisce la vigilanza sui settori più a rischio, come edilizia e agricoltura, e che ogni anno individua comparti nuovi: quest'anno sono programmate ispezioni sulle ditte di autotrasporti e industrie a rischio per ambienti confinati.

Infine il Protocollo porti, che si concentra sulla sicurezza in ambito portuale.

Gli investimenti. "Per questi piani e programmi – ha informato Stefania Saccardi – la Regione ha destinato in quattro anni oltre 25 milioni di euro, dei quali 23 già liquidati alle aziende sanitarie. Con il fondo di solidarietà istituito nel 2008, la Regione indennizza i familiari delle vittime cadute sul lavoro: nel 2015 sono state indennizzate 39 persone per 869.000 euro; nel 2016, 29 persone per 663.000 euro e nel 2017, 18 per 548.000 euro".

Le campagne di comunicazione. La campagna di comunicazione regionale "L'unione fa la sicurezza", varata nel marzo 2017 su radio, tv, quotidiani, riviste e on line e con affisisoni su bus, pensiline e grandi superfici, è stata poi declinata per le imprese cinesi, il comparto attività estrattive, il lavoro nei porti.

L'assessore ha concluso il suo intervento sottolineando la necessità di un rilancio delle azioni regionali sul tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, individuando i settori più a rischio e promuovendo il coordinamento tra le istituzioni e il completamento dell'attuazione dei progetti regionali già attivi, come quelli per il settore marmifero o per le imprese cinesi. In programma il potenziamento delle attività di formazione nelle scuole e sui medici che si occupano di sorveglianza sanitaria degli apprendisti.