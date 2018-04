Scuola, da Regione 435 mila euro alla provincia di Lucca per studenti disabili. Giovannetti (Pd): "Risorse fondamentali per integrazione e inclusione"

giovedì, 26 aprile 2018, 16:35

Ammontano a 435 mila euro le risorse che arrivano in provincia di Lucca per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili delle scuole di secondo grado; risorse rese disponibili dal Governo Renzi, per un totale di oltre 4 milioni e mezzo di euro in Toscana, che la Regione ha trasferito poi a tutte le province, per iniziativa dell'Assessore Cristina Grieco. "Un ottimo lavoro sinergico tra tutti i livelli istituzionali con un obiettivo fondamentale, quello di garantire un'efficace integrazione sui banchi di scuola per gli studenti con disabilità", commenta Ilaria Giovannetti, consigliera regionale Pd e componente commissione Sanità nell'assemblea toscana.

"La Toscana ha saputo cogliere prontamente questa importante opportunità, grazie al lavoro dell'assessorato presieduto da Cristina Grieco. – continua la consiglieraGiovannetti – Con la legge di stabilità per il 2016 il Governo Renzi mise infatti in campo risorse ingenti destinate agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, ripartite poi tra le regioni a fine 2017. Ad assegnarle alle varie province, ancora enti titolari delle competenze in materia, la Regione Toscana, con una delibera. Il risultato quindi è poter avere a disposizione finanziamenti che permetteranno passi in avanti incoraggianti per quanto riguarda l'inclusione scolastica. Favorire l'integrazione e l'autonomia delle persone con disabilità è in generale un tema su cui come Pd ci siamo adoperati con forza in questi anni e a tutti i livelli, basti pensare al Dopo di noi, un provvedimento storico, atteso da tempo, che per tante famiglie ha permesso finalmente di guardare al futuro con più serenità. La Toscana, è innegabile, dal canto suo ha una lunga tradizione in tema di politiche sociali all'avanguardia, avendo sempre tenuto come principio guida quello di venire incontro agli 'ultimi', a chi è più debole e chi vive, per vario motivo, più difficoltà. Una tradizione che abbiamo portato avanti con tenacia anche in questa legislatura. Da tenere in conto, poi, anche il notevole lavoro che sta portando avanti la commissione Sanità di cui faccio parte, ne è esempio la legge quadro sulla disabilità che ha consentito di mettere a punto un'efficace cornice normativa per agire in maniera cogente e precisa su questa materia. Non posso quindi che essere soddisfatta di queste risorse in arrivo nel mio territorio così come in tutta la Toscana, consapevole che la strada del sostegno alle persone con disabilità debba essere portata avanti con forza mettendo in campo a tutti i livelli le necessarie forme di supporto".