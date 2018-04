Seafood 2018, Toscana protagonista all'expo della pesca di Bruxelles

Altre notizie brevi

mercoledì, 11 aprile 2018, 17:32

I risultati sinora ottenuti indicano che la legge sulla gestione degli ungulati sta ben funzionando e che la strada imboccata è quella corretta per limitare l'impatto di queste specie sull'agricoltura, gli habitat e le attività umane in generale.

mercoledì, 11 aprile 2018, 13:01

Donazioni e trapianti ancora in crescita in Toscana, anche in questi primi mesi del 2018. I dati toscani relativi alle donazioni di organi e tessuti sono più che doppi rispetto alla media nazionale. Sono però in crescita, in Toscana come a livello nazionale, anche le opposizioni, cioè i familiari che...

martedì, 10 aprile 2018, 12:54

E' nato in Toscana il NBST, acronimo di Network Bibliotecario Sanitario Toscano, per offrire a tutti gli operatori delle aziende sanitarie toscane un accesso sistematico alle migliori informazioni scientifiche, superando le criticità di una distribuzione disomogenea dell'offerta della letteratura medico-scientifica. La gestione di NBST è stata affidata all'Ars, l'Agenzia regionale di sanità.

lunedì, 9 aprile 2018, 18:58

In che modo si deforma il terreno, dove e in quali tempi. In Toscana è possibile saperlo e in questo modo attivare interventi di prevenzione che permettano di anticipare possibili frane o smottamenti o dissesti e diminuire i rischi legati alle alterazioni del territorio.

lunedì, 9 aprile 2018, 15:18

Un comitato regionale per scrivere la nuova legge regionale di protezione civile tenuto conto della norma e degli indirizzi nazionali. Un comitato che, tramite un processo partecipativo veda il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e di tutte le istituzioni pubbliche del sistema di protezione civile, del mondo del...

lunedì, 9 aprile 2018, 15:01

Nel mese di marzo in Toscana sono stati oltre 3.500 i bambini e ragazzi che si sono messi in regola con le vaccinazioni. Ora i "recuperati" sono 41.854, di cui 20.361 nella fascia di età 0-6 anni. Ma restano ancora 116.700 gli inadempienti (12.566 nella fascia di età 0-6).

lunedì, 9 aprile 2018, 11:03

Grande partecipazione, con oltra 400 presenze, al convegno "Presentazione del Codice della Protezione civile" che si svolge stamani nell'auditorium di Sant'Apollonia, a Firenze. Organizzato dalla Regione Toscana, l'evento è stato aperto dall'assessore Federica Fratoni.

sabato, 7 aprile 2018, 19:07

Stava facendo un'escursione con una comitiva di amici quando, all'improvviso, si è procurato una distorsione al ginocchio che ha costretto l'uomo a fermarsi senza possibilità di procedere. Avvertito il 118, questo ha inviato sul posto, in località Cava Carcaraia a Minucciano, l'elisoccorso Pegaso 3 che ha provveduto, intorno alle 17,...

sabato, 7 aprile 2018, 18:08

La federazione provinciale del Partito Democratico lucchese interviene in merito alle minacce apparse lungo la strada tra Pontedera e Cascina contro l’Assessore Regionale Marco Remaschi.

sabato, 7 aprile 2018, 16:36

L'iniziativa patrocinata dalla regione Toscana denominata “Capodanno Toscano” si terrà come da programma domenica 8 aprile 2018 presso i locali CIAF a Gallicano in Piazzetta S.Giovanni.