ToscanaSicura, le politiche sulla sicurezza portate avanti dalla Regione

Altre notizie brevi

sabato, 14 aprile 2018, 14:33

Sicurezza ‘partecipata' oggi di scena a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della presidenza della Regione. In oltre duecento si sono iscritti all'evento organizzato da Regione e Anci: amministratori locali e regionali, prefetti, rappresentanti delle forze dell'ordine ma anche cittadini e associazioni di cittadini, categorie economiche e ordini professionali, esperti...

sabato, 14 aprile 2018, 13:57

Grande affluenza al convegno "Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica (SIERT): Catasto Impianti Termici (CIT) e Certificazione energetica degli Edifici (APE)" che si è svolto oggi, nell'ambito della manifestazione KLIMAHOUSE TOSCANA 2018. Il Convegno è stato organizzato da Agenzia Fiorentina per l'Energia in collaborazione con l'Assessorato all'Ambiente della Regione Toscana.

venerdì, 13 aprile 2018, 12:22

L’amministrazione comunale di Barga informa i cittadini e le attività commerciali che mercoledì 25 aprile non verrà effettuato il consueto servizio di raccolta dei rifiuti su tutto il territorio comunale. L’assessore all’ambiente, Giorgio Salvateci, ha voluto fin da oggi rendere nota la notizia in modo da informare correttamente tutti gli...

giovedì, 12 aprile 2018, 14:41

E' nato in Toscana il NBST, acronimo di Network Bibliotecario Sanitario Toscano, la cui gestione è stata affidata all'Ars, l'Agenzia Regionale di sanità. Obiettivo, valorizzare e diffondere le migliori conoscenze scientifiche e renderle disponibili per tutti i professionisti del sistema regionale.

giovedì, 12 aprile 2018, 13:30

Eradicare il virus dell'epatite C nella popolazione toscana nel corso del triennio 2018-2020, incrementando l'offerta ambulatoriale e curando 6.200 pazienti l'anno. E' il programma per il controllo dell'epatite cronica C in Toscana, varato dalla Regione con una delibera proposta dall'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi e approvata dalla giunta...

mercoledì, 11 aprile 2018, 17:32

I risultati sinora ottenuti indicano che la legge sulla gestione degli ungulati sta ben funzionando e che la strada imboccata è quella corretta per limitare l'impatto di queste specie sull'agricoltura, gli habitat e le attività umane in generale.

mercoledì, 11 aprile 2018, 15:29

"La nostra presenza alla più grande esposizione mondiale del commercio di frutti di mare vuol sottolineare quanto la Toscana punti anche su un settore chiave dell'economia primaria come la pesca". Lo ha affermato l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi in vista del Seafood Expo Global che si terrà a Bruxelles dal...

mercoledì, 11 aprile 2018, 13:01

Donazioni e trapianti ancora in crescita in Toscana, anche in questi primi mesi del 2018. I dati toscani relativi alle donazioni di organi e tessuti sono più che doppi rispetto alla media nazionale. Sono però in crescita, in Toscana come a livello nazionale, anche le opposizioni, cioè i familiari che...

martedì, 10 aprile 2018, 12:54

E' nato in Toscana il NBST, acronimo di Network Bibliotecario Sanitario Toscano, per offrire a tutti gli operatori delle aziende sanitarie toscane un accesso sistematico alle migliori informazioni scientifiche, superando le criticità di una distribuzione disomogenea dell'offerta della letteratura medico-scientifica. La gestione di NBST è stata affidata all'Ars, l'Agenzia regionale di sanità.

lunedì, 9 aprile 2018, 18:58

In che modo si deforma il terreno, dove e in quali tempi. In Toscana è possibile saperlo e in questo modo attivare interventi di prevenzione che permettano di anticipare possibili frane o smottamenti o dissesti e diminuire i rischi legati alle alterazioni del territorio.