Trovato senza vita in casa 51enne di Coreglia Antelminelli

Altre notizie brevi

martedì, 3 aprile 2018, 19:10

La Toscana è pronta per le DAT, le Disposizioni Anticipate di Trattamento previste dalla legge nazionale sul biotestamento. La legge, la 219 approvata dal Parlamento il 22 dicembre 2017, "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", riafferma la libertà di scelta dell'individuo e conclude una...

martedì, 3 aprile 2018, 15:51

Il prossimo 11 aprile entrerà in vigore il regolamento UE n. 2017/2158 che introduce nuovi obblighi in materia di sicurezza alimentare per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. Il regolamento concerne l’obbligo di limitare la formazione dell’acrilammide, un composto cancerogeno che si forma naturalmente durante le attività di...

venerdì, 30 marzo 2018, 18:28

Un pool di agenzie formative di Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Grosseto e Firenze accreditate dalla Regione Toscana replica ad alcune illazioni e polemiche scatenate da alcune guide turistiche nazionali in merito al sistema dei corsi di formazione riconosciuti dalla Regione Toscana."Sull’abilitazione alla professione di Guida Turistica assistiamo al trionfo della...

venerdì, 30 marzo 2018, 14:51

Codice giallo su tutta la Toscana per temporali e rischio idrogeologico e idraulico dalle ore 20 di stasera, venerdì, fino alla mezzanotte di domani, sabato 31 marzo.

venerdì, 30 marzo 2018, 13:35

Approvato dalla giunta regionale il Documento di promozione e valorizzazione dei Borghi di Toscana. Un atto che, a partire dai progetti inseriti all'interno del Programma Regionale di Sviluppo relativi al potenziamento dell'offerta turistica dei centri minori e delle azioni che in questo ambito sono contenute nel Documento Strategico Operativo Toscana...

venerdì, 30 marzo 2018, 13:17

Sarà emesso a breve un avviso pubblico rivolto ai comuni toscani con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti - e con particolare attenzione per quelli delle aree interne - per la concessione di agevolazioni destinate alla riqualificazione delle infrastrutture dei Centri commerciali naturali.

mercoledì, 28 marzo 2018, 13:11

Stabilita dalla Regione l'organizzazione di setting di assistenza residenziale territoriale che possano assicurare una risposta adeguata ai bisogni delle persone in stato vegetativo e di quelle con grave disabilità conseguente a patologia neurologica. La giunta regionale lo ha fatto con una delibera proposta dall'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi...

martedì, 27 marzo 2018, 15:25

Il Bettolino di Foce di Comacchio nella Riserva della Biosfera Delta Po UNESCO vince il concorso gastronomico UPVIVIUM Biosfera Gastronomica a Km Zero 2017. Si aggiudicano il secondo e il terzo posto, rispettivamente, l'Agriturismo Montagna Verde di Apella (Licciana Nardi – Massa Carrara) nella Biosfera dell'Appennino tosco-emiliano che conquista anche...

lunedì, 26 marzo 2018, 18:46

Interventi antierosione: dalla Regione arrivano le linee guida che definiscono le modalità di rilascio delle autorizzazioni per le principali e varie opere di ripascimento che si eseguono lungo la fascia costiera. Il documento che è stato approvato oggi in Giunta, elaborato di concerto con ARPAT, recepisce e valorizza la recente...

lunedì, 26 marzo 2018, 09:25

Bagni di Lucca Servizi srl comunica che lunedì 2 aprile la raccolta rifiuti sarà regolarmente effettuata come da calendario con la raccolta dell'umido. Sarà chiusa al pubblico, invece, l'isola ecologica comunale.