6^ Gara di Primavera ad Orzaglia

Altre notizie brevi

giovedì, 24 maggio 2018, 17:50

Per la Festa della Repubblica, in occasione del 72° anniversario della fondazione, si terrà in piazza Vittorio Veneto a Valdottavo il concerto ufficiale per la Repubblica tenuto dal corpo musicale "G.Verdi" di Corsagna diretto dal Maestro Andrea Michelotti venerdì 1 giugno alle 21.15.

giovedì, 24 maggio 2018, 17:43

Per celebrare la prima elezione italiana a suffragio universale (1946), al Salone delle Feste a Borgo a Mozznao, verrà introdotto e proiettato il video-documentario "Le ragazze del 2 giugno" in presenza della regista con la partecipazione dei ragazzi delle scuole Iti "Enzo Ferrari" e media di Borgo a Mozzano. Appuntamento...

giovedì, 24 maggio 2018, 15:08

Un milione di euro sarà messo a disposizione delle imprese che faranno svolgere attività agricole a persone con disabilità o con svantaggio, o che svilupperanno iniziative volti a tenere insieme il mondo rurale e il panorama dell'associazionismo sociale con progetti di collaborazione e partenariato.

mercoledì, 23 maggio 2018, 20:49

Giovedì 24 maggio, alle 18, alla Chiesa Inglese di Bagni di Lucca si terrà l'evento "Psico Look" presentato dal Lions Club Garfagnana, in collaborazione con Mogli Lions, che proprio quest'anno festeggia i 20 anni di storia.

mercoledì, 23 maggio 2018, 19:02

A Pescaglia, in via del Colle, un uomo è caduto da una scala in casa. Le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione, ma per precauzione il medico ha chiamato l'elisoccorso Pegaso che ha trasportato il paziente il ospedale.

mercoledì, 23 maggio 2018, 18:25

Doppio colpo tentato nella notte dai ladri che hanno preso di mira un'agraria a Mologno e un magazzino di una ditta edile di Fornaci di Barga. Nel primo caso si è trattato semplicemente di un tentativo di furto non andato, fortunatamente, in porto. I ladri sono infatti scappati mani vuote.

martedì, 22 maggio 2018, 21:33

Procedure più semplici in materia di governo del territorio, rafforzamento del ruolo dell’inchiesta pubblica nell’ambito della valutazione di impatto ambientale. È ciò che prevedono le modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale...

lunedì, 21 maggio 2018, 17:13

Sarà inaugurato sabato 26 maggio il primo dei defibrillatori che verranno posizionati nelle frazioni di Gallicano su iniziativa dell'Associazione La Campagna in collaborazione con la Fraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano. L'inaugurazione, durante la quale verranno benedetti altri due defibrillatori che saranno a breve installati in altre località, avverrà...

lunedì, 21 maggio 2018, 16:21

Si svolgerà sabato 26 maggio la premiazione del Concorso Nazionale di Scultura anno 2018 rivolto a tutti i Licei Artistici e agli Istituti d’Arte. Titolo del concorso “Libera la tua fantasia…crea la tua opera”. La cerimonia si svolgerà nei locali del Palazzo “Il Forte” in Coreglia capoluogo alle 10.30.

domenica, 20 maggio 2018, 16:16

Un'Europa più vicina ai cittadini e alla loro vita quotidiana. Parte in questi giorni una campagna dal titolo "EU in my Region" che si propone di far scoprire ai cittadini di tutte le regioni europee come vengono spesi i fondi che provengono dal bilancio dell'Unione Europea.