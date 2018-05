A Castelnuovo la proiezione del film "Reduci"

Altre notizie brevi

mercoledì, 30 maggio 2018, 16:05

Approvato dalla Giunta regionale toscana uno schema di Protocollo con il Ministero delle infrastrutture per l'acquisto di nuovi autobus da immettere in servizio sul territorio regionale. Con questo atto la Regione ha creato le condizioni per disporre di altri 4 milioni di euro da destinare alla compartecipazione all'acquisto di nuovi...

mercoledì, 30 maggio 2018, 14:10

La recente riforma del terzo settore prevede una serie di adempimenti che tutte le associazioni e gli enti dovranno adottare entro il 3 febbraio 2019. Per andare incontro a queste esigenze e offrire a tutti assistenza e consulenza, Regione e Cesvot (Centro Servizi Volontariato Toscana) hanno stipulato un accordo di...

mercoledì, 30 maggio 2018, 10:51

Domani, giovedì 31 maggio, si celebra in tutto il mondo la giornata contro il fumo di tabacco. Il fumo, attivo e passivo, rappresenta uno dei più grandi problemi di sanità pubblica a livello mondiale ed è uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di patologie neoplastiche, cardiovascolari e respiratorie.

martedì, 29 maggio 2018, 11:06

I giorni 2 e 3 giugno, presso il casinò municipale di Bagni di Lucca, si terrà il meeting regionale dei giovani CRI Toscana. Bagni di Lucca è stata scelta per la seconda volta come sede per questo evento di rilevanza regionale in tutta la Toscana.

lunedì, 28 maggio 2018, 15:36

Il 31 maggio prossimo si svolgerà la "Giornata mondiale contro il fumo di tabacco" indetta come ogni anno dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per sensibilizzare la popolazione i centri antifumo dell'ASL Toscana nord ovest hanno predisposto alcuni punti informativi dove verranno effettuate consulenze motivazionali, misurato il monossido di carbonio, illustrati i servizi offerti...

lunedì, 28 maggio 2018, 12:32

I Punti Famiglia Acli si arricchiscono di un nuovo servizio di orientamento al lavoro, con particolare attenzione alle persone con più di 45 anni in disoccupazione o precariato. 'Valore Lavoro' è un progetto dell'Acli realizzato con i fondi del 5 per mille dell'annualità 2015 ed è attivo da maggio nelle sedi di Firenze Prato, Pistoia, Lucca e Pisa,...

venerdì, 25 maggio 2018, 17:23

"Un solo ateneo per la Toscana? E' una proposta che mi piace, che voglio sostenere, della quale ringrazio il rettore dell'Università di Firenze Luigi Dei". Così il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi interviene in relazione a una dichiarazione del rettore dell'ateneo fiorentino che, a margine di un'iniziativa a Firenze,...

venerdì, 25 maggio 2018, 17:22

Dieci tappe per raccogliere istanze e idee, condividere idee e azioni, offrire spazi di partecipazione e confronto per enti, imprese e cittadini. Le tappe per l'agenda digitale toscana proseguono e la Regione organizza in collaborazione con Anci e Cispel Toscana (associazioni che rappresentano rispettivamente i comuni e le aziende di...

venerdì, 25 maggio 2018, 13:59

Sistema Ambiente Lucca comunica il calendario delle pulizie di primavera nel comune di Borgo a Mozzano:

giovedì, 24 maggio 2018, 18:00

L'Asd Gs Garfagnana Lucca, in collaborazione con il Tiro della Forma di Orzaglia, organizza la "6^ Gara di Primavera" categoria peso Kg 6 domenica 27 maggio in Via per Orzaglia a San Romani in Garfagnana. Inizio gara alle 9 fino alle 13. Per informazioni: Roberto Lazzurri (339-8191864) e Paolo Cheli (347-1584605).