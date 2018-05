In provincia di Lucca lotta alla sedentarietà

La rete delle farmacie specializzate di Farmacisti Preparatori ha deciso di sensibilizzare i cittadini sui rischi associati a uno stile di vita sedentario e di dare il suo contributo per aiutarli a mantenere sotto controllo il peso corporeo.



Dal 21 al 26 maggio chi entrerà in una delle 583 farmacie specializzate di tutta Italia potrà misurare gratuitamente la sua circonferenza addominale e ricevere unaconsulenza qualificata da parte del Farmacista per costruire insieme un percorso di salute e benessere.



La sedentarietà è associata a gravi disturbi e malattie: insulino-resistenza, ipercolesterolemia, ipertensione, diabete di tipo 2, ma anche malattie cardiocircolatorie come infarto miocardico, ictus e insufficienza cardiaca.

Ecco perché è importante sensibilizzare i cittadini sui benefici dell'attività fisica per la salute.



"Una regolare attività fisica contrasta l'obesità ed è utile per prevenire e ridurre osteoporosi, rischio di fratture e disturbi muscolo-scheletrici come il mal di schiena – spiega ildottor Santo Barreca, portavoce delle farmacie specializzate - Grazie alla liberazione delle "molecole del buonumore" (endorfine e serotonina), l'attività fisica riduce anche i sintomi legati ad ansia, stress e depressione."



Il tipo e il livello di attività fisica di cui abbiamo bisogno varia tuttavia per ciascuno di noi a seconda dell'età e delle condizioni fisiche.

Da qui l'importanza fondamentale della consulenza personalizzata del Farmacista.

Oltre alla misurazione gratuita della circonferenza addominale, nella settimana dal 21 al 26 maggio i cittadini riceveranno consigli personalizzati sullo stile di vita e un diario per monitorare i propri miglioramenti con le successive misurazioni e controlli.



"Per ottenere risultati non serve svolgere un'attività fisica intensa come spesso si crede – prosegue il Dottor Barreca – Basta, infatti, impegnarsi una ventina di minuti al giorno. IlMinistero della Salute, nelle sue linee guida, consiglia un minimo di 150 minuti di attività moderata alla settimana".





Le Farmacie aderenti all'iniziativa nella provincia di Lucca sono:

Farmacia Tonini - Via Cavour, 87/89 – Altopascio

Farmacia Gaddi - Via Vittorio Emanuele, 1 - Castelnuovo di Garfagnana

Farmacia Angeli - Via S. Lucia, 6 - Lucca

Farmacia Marini - Via San Concordio, 665 - Lucca

Farmacia Novelli Ugo - Via Sarzanese, 1821 – Ponte San Pietro

Farmacia Biagi - Via Di Tiglio, 513 - S. Leonardo In Treponzio

Farmacia SS. Annunziata - Via Nuova 60/B - Segromigno in Monte



Scarica l'elenco completo delle FARMACIE SPECIALIZZATE



Scarica la locandina dell'evento

Cos'è la rete delle farmacie specializzate di farmacisti preparatori.

Le farmacie specializzate hanno scelto di evolvere il loro ruolo di Farmacisti Preparatori, proponendo un progetto ampio e innovativo, per un livello più alto di servizio, di preparazione e di competenza.

Nascono così le farmacie specializzate.

Specializzate per migliorare sempre la capacità di comprensione delle diverse esigenze.

Specializzate nel fornire servizi utili, frutto di una formazione approfondita.

Specializzate nel dare i migliori consigli attraverso le nostre reali esperienze.