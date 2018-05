Iniziativa contro il fumo all'ospedale di Castelnuovo

Altre notizie brevi

martedì, 29 maggio 2018, 11:06

I giorni 2 e 3 giugno, presso il casinò municipale di Bagni di Lucca, si terrà il meeting regionale dei giovani CRI Toscana. Bagni di Lucca è stata scelta per la seconda volta come sede per questo evento di rilevanza regionale in tutta la Toscana.

lunedì, 28 maggio 2018, 12:32

I Punti Famiglia Acli si arricchiscono di un nuovo servizio di orientamento al lavoro, con particolare attenzione alle persone con più di 45 anni in disoccupazione o precariato. 'Valore Lavoro' è un progetto dell'Acli realizzato con i fondi del 5 per mille dell'annualità 2015 ed è attivo da maggio nelle sedi di Firenze Prato, Pistoia, Lucca e Pisa,...

venerdì, 25 maggio 2018, 17:23

"Un solo ateneo per la Toscana? E' una proposta che mi piace, che voglio sostenere, della quale ringrazio il rettore dell'Università di Firenze Luigi Dei". Così il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi interviene in relazione a una dichiarazione del rettore dell'ateneo fiorentino che, a margine di un'iniziativa a Firenze,...

venerdì, 25 maggio 2018, 17:22

Dieci tappe per raccogliere istanze e idee, condividere idee e azioni, offrire spazi di partecipazione e confronto per enti, imprese e cittadini. Le tappe per l'agenda digitale toscana proseguono e la Regione organizza in collaborazione con Anci e Cispel Toscana (associazioni che rappresentano rispettivamente i comuni e le aziende di...

venerdì, 25 maggio 2018, 13:59

Sistema Ambiente Lucca comunica il calendario delle pulizie di primavera nel comune di Borgo a Mozzano:

giovedì, 24 maggio 2018, 18:00

L'Asd Gs Garfagnana Lucca, in collaborazione con il Tiro della Forma di Orzaglia, organizza la "6^ Gara di Primavera" categoria peso Kg 6 domenica 27 maggio in Via per Orzaglia a San Romani in Garfagnana. Inizio gara alle 9 fino alle 13. Per informazioni: Roberto Lazzurri (339-8191864) e Paolo Cheli (347-1584605).

giovedì, 24 maggio 2018, 17:50

Per la Festa della Repubblica, in occasione del 72° anniversario della fondazione, si terrà in piazza Vittorio Veneto a Valdottavo il concerto ufficiale per la Repubblica tenuto dal corpo musicale "G.Verdi" di Corsagna diretto dal Maestro Andrea Michelotti venerdì 1 giugno alle 21.15.

giovedì, 24 maggio 2018, 17:43

Per celebrare la prima elezione italiana a suffragio universale (1946), al Salone delle Feste a Borgo a Mozznao, verrà introdotto e proiettato il video-documentario "Le ragazze del 2 giugno" in presenza della regista con la partecipazione dei ragazzi delle scuole Iti "Enzo Ferrari" e media di Borgo a Mozzano. Appuntamento...

giovedì, 24 maggio 2018, 15:08

Un milione di euro sarà messo a disposizione delle imprese che faranno svolgere attività agricole a persone con disabilità o con svantaggio, o che svilupperanno iniziative volti a tenere insieme il mondo rurale e il panorama dell'associazionismo sociale con progetti di collaborazione e partenariato.

mercoledì, 23 maggio 2018, 20:49

Giovedì 24 maggio, alle 18, alla Chiesa Inglese di Bagni di Lucca si terrà l'evento "Psico Look" presentato dal Lions Club Garfagnana, in collaborazione con Mogli Lions, che proprio quest'anno festeggia i 20 anni di storia.