Le eccellenze agroalimentari toscane in partenza per il Cibus di Parma

Altre notizie brevi

sabato, 5 maggio 2018, 12:45

La Regione Toscana conferma il suo impegno a fianco dei produttori di miele e delle loro associazioni per contrastare il fenomeno dei furti di alveari. E' proprio in questo periodo primaverile di ripresa della attività apistica, infatti, che il fenomeno tende ad intensificarsi, con evidenti danni economici per gli apicoltori.

sabato, 5 maggio 2018, 11:42

Torna anche quest'anno "Ragazzinsieme", il progetto educativo dell'estate che propone esperienze per ragazzi in alcuni dei luoghi più suggestivi della Toscana. Anche per il 2018 la Regione Toscana, in collaborazione con Uisp Comitato regionale Toscana e con il supporto delle aziende sanitarie toscane, dell'Università degli Studi di Siena e del Comune...

venerdì, 4 maggio 2018, 18:39

Tempi di attesa, la Regione prosegue nel percorso intrapreso per contenerli e garantire ai cittadini risposte in tempi rapidi, utilizzando al meglio le risorse a disposizione. Lo fa con una delibera, approvata nel corso dell'ultima seduta di giunta, "Azioni per il contenimento dei tempi di attesa: introduzione della funzione di Gestione...

venerdì, 4 maggio 2018, 11:00

Domani, sabato 5 maggio, è la Giornata mondiale dell'igiene delle mani indetta dall'Oms (Organizzazione mondiale della sanità). Un gesto così semplice, eppure spesso ignorato, come lavarsi le mani, sarebbe in grado di ridurre del 30% le infezioni.

giovedì, 3 maggio 2018, 18:00

Promuovere la cultura alimentare toscana, educare ai valori della dieta mediterranea e mostrare come cucinare e valorizzare al meglio il pesce toscano per nutrirsi in modo sano e gustoso. Sono stati questi in sintesi i capisaldi della presenza Toscana al Seafood di Bruxelles.

mercoledì, 2 maggio 2018, 13:45

Stanno attraversando l'Italia in bicicletta, per testimoniare l'impegno delle comunità e delle strutture che si occupano della cura alle tossicodipendenze. Dal 4 al 7 maggiopasseranno dalla Toscana, con tappe a Lucca, Pieve a Nievole e San Gimignano. Life - In marcia per la vita, giunta quest'anno alla sua decima edizione, è organizzata dall'Associazione...

martedì, 1 maggio 2018, 21:22

Il Partito Comunista interviene in merito alla questione feste e sagre, a seguito di tutto il dibattito che si è sviluppato dopo la proposta della Regione Toscana rispetto alla modifica del Piano del Commercio. "Occorre premettere che è ingiusto parlarne in termini di attività economiche aventi fini di lucro -...

martedì, 1 maggio 2018, 09:48

Domenica 6 maggio alle 17.30, presso la chiesa parrocchiale del SS. Crocifisso a Ponte a Serraglio, si terrà il concerto “Petite Messe Solennelle”, per il 150° di Gioachino Rossini (1868-2018), per soli, coro, un pianoforte e harmonium con Sabrina Bessi (soprano), Laura Brioli (contralto), Giorgio Tamburelli (tenore) e Veio Torcigliani...

domenica, 29 aprile 2018, 14:40

«Rientrato da pochi giorni in Consiglio regionale dopo tre anni di assenza devo purtroppo prendere atto che di passi in avanti sulle varie problematiche toscane non ne sono stati fatti anzi, in molti casi le situazioni sono addirittura peggiorate» è lapidario nella sua analisi il Presidente del gruppo consiliare di...

sabato, 28 aprile 2018, 11:15

E' partita sabato 21 aprile da Casale Monferrato e arriverà il 23 maggio a Mazara del Vallo la decima edizione di Life - In marcia per la vita, la manifestazione promossa e organizzata dall'Associazione Sport e Comunità per testimoniare l'impegno delle comunità e delle strutture che si occupano della cura delle tossicodipendenze.