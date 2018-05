Notte dei Musei, visita gratuita al museo "G.Lera"

Altre notizie brevi

Nascono precari, già disposti a rinunciare ad alcuni diritti pur di tenersi stretto un posto di lavoro, sono i ragazzi nati negli anni '90 - i Millenians - così come emerso da uno studio nazionale delle Acli. L'indagine, raccolta nel saggio Il Ri(s)catto del Presente.

"A livello toscano vorremmo arrivare al 2020 con il massimo dell'impegno possibile. Noi non abbiamo mai messo all'indice i sindacati, ma possiamo far meglio. Il vento della distruzione dei corpi intermedi, in qualche modo, è arrivato anche in Toscana.

Tante le iniziative in cui sarà protagonista la Toscana anche nella quarta giornata al Salone del Libro di Torino, che si chiuderà lunedì. Domenica 13 maggio saranno infatti di nuovo tredici le presentazioni ospitate nella sala incontri dello stand col Pegaso, che accoglie i visitatori con le immagini di Pinocchio,...

La situazione di limbo in cui si trovano migliaia di docenti delle scuole primarie che insegnano con il diploma di scuola magistrale, a seguito della sentenza del consiglio di stato dello scorso anno, è stata affrontata dalla Conferenza delle Regioni su proposta dell'assessore toscano Cristina Grieco che coordina la commissione...

Con il piatto "Profumi di montagna", una pietanza a base di ravioli con funghi porcini accompagnata da un vino di Pescia, l'Istituto alberghiero Martini di Montecatini si è aggiudicato il concorso "Primi di Toscana", che ha vissuto oggi, venerdì 11 maggio, la sfida finale nell'accogliente salone dell'Istituto alberghiero Saffi di Firenze.

Un accordo sulla continuità assistenziale siglato con le organizzazioni sindacali della medicina generale. E' stato approvato con una delibera di giunta nel corso dell'ultima seduta. A distanza di dieci anni dall'ultimo, l'accordo rinnova e valorizza la figura della Continuità assistenziale, un tempo detta Guardia medica, e rafforza la collaborazione tra...

Estar, l'Ente di supporto tecnico amministrativo regionale che si occupa di gestire concorsi, gare, approvvigionamento, logistica, progetti di sviluppo tecnologico e servizi per la sanità toscana, ha aggiudicato nelle scorse settimane gare importanti, attuando procedure innovative e ottenendo risparmi consistenti, per quasi 70 milioni di euro.

Approvata in consiglio regionale la legge di modifica al Testo Unico in materia di Turismo. Tra le novità principali l'adeguamento della normativa sugli affitti turistici a seguito delle recenti novità legislative introdotte dallo Stato, l'istituzione degli ‘ambiti turistici omogenei', disciplina più flessibile dell'albergo diffuso, un aggiornamento della definizione di camping...

Lo sviluppo e la valorizzazione della nautica toscana, insieme alla tutela della sicurezza e dei diritti dei lavoratori saranno gli obiettivi di un protocollo d'intesa al quale è stato deciso di lavorare oggi, al termine di un incontro promosso dal Distretto della nautica, in accordo con il consigliere del presidente...

La Regione Toscana conferma il suo impegno a fianco dei produttori di miele e delle loro associazioni per contrastare il fenomeno dei furti di alveari. E' proprio in questo periodo primaverile di ripresa della attività apistica, infatti, che il fenomeno tende ad intensificarsi, con evidenti danni economici per gli apicoltori.