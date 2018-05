"Psico Look": convegno alla Chiesa Inglese di Bagni di Lucca

Altre notizie brevi

mercoledì, 23 maggio 2018, 19:02

A Pescaglia, in via del Colle, un uomo è caduto da una scala in casa. Le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione, ma per precauzione il medico ha chiamato l'elisoccorso Pegaso che ha trasportato il paziente il ospedale.

mercoledì, 23 maggio 2018, 18:25

Doppio colpo tentato nella notte dai ladri che hanno preso di mira un'agraria a Mologno e un magazzino di una ditta edile di Fornaci di Barga. Nel primo caso si è trattato semplicemente di un tentativo di furto non andato, fortunatamente, in porto. I ladri sono infatti scappati mani vuote.

martedì, 22 maggio 2018, 21:33

Procedure più semplici in materia di governo del territorio, rafforzamento del ruolo dell’inchiesta pubblica nell’ambito della valutazione di impatto ambientale. È ciò che prevedono le modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale...

lunedì, 21 maggio 2018, 17:13

Sarà inaugurato sabato 26 maggio il primo dei defibrillatori che verranno posizionati nelle frazioni di Gallicano su iniziativa dell'Associazione La Campagna in collaborazione con la Fraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano. L'inaugurazione, durante la quale verranno benedetti altri due defibrillatori che saranno a breve installati in altre località, avverrà...

lunedì, 21 maggio 2018, 16:21

Si svolgerà sabato 26 maggio la premiazione del Concorso Nazionale di Scultura anno 2018 rivolto a tutti i Licei Artistici e agli Istituti d’Arte. Titolo del concorso “Libera la tua fantasia…crea la tua opera”. La cerimonia si svolgerà nei locali del Palazzo “Il Forte” in Coreglia capoluogo alle 10.30.

domenica, 20 maggio 2018, 16:16

Un'Europa più vicina ai cittadini e alla loro vita quotidiana. Parte in questi giorni una campagna dal titolo "EU in my Region" che si propone di far scoprire ai cittadini di tutte le regioni europee come vengono spesi i fondi che provengono dal bilancio dell'Unione Europea.

venerdì, 18 maggio 2018, 11:43

La nuova sfida della Toscana al rischio incendi si chiama prevenzione. In una regione che ha raggiunto livelli notevolissimi nella capacità di spegnimento (la media a incendio è di appena 1,62 ettari), prevenire significa potenziare quelle azioni che mirano a impedire che l'evento accada, o a contenerlo al massimo.

giovedì, 17 maggio 2018, 19:15

La Toscana presenta il suo patrimonio agricolo-forestale, un'opportunità per lo sviluppo del territorio, ma anche per realizzare un sogno. L'ha fatto ieri con ventisei beni da valorizzare ben in evidenza, con tanto di foto e piantine, nel primo catalogo che è stato appena stampato.

giovedì, 17 maggio 2018, 10:00

L'amministrazione è venuta a conoscenza del ritardo nella consegna delle bollette TARI 2018, che dovevano già essere state recapitate nelle scorse settimane, in vista della scadenza del 16 maggio.

mercoledì, 16 maggio 2018, 18:06

Giovedì 17 maggio chiuderà la campagna per il referendum sulla fusione dei comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina. Gli amministratori comunali hanno organizzato un incontro pubblico sul tema nella sala consiliare di Castiglione. Interverranno Daniele Gaspari e Dorino Tamagnini, e i due sindaci che la “fusione” la conoscono...