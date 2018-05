Referendum Villa di Castiglione: incontro di chiusura con i sindaci

Altre notizie brevi

Oltre 18 milioni alle zone distretto dal Fondo nazionale politiche sociali, annualità 2017. Li destina un decreto approvato il 9 maggio scorso. Le cifre verranno subito liquidate, per un totale di 18.473.447.

La rete delle farmacie specializzate di Farmacisti Preparatori ha deciso di sensibilizzare i cittadini sui rischi associati a uno stile di vita sedentario e di dare il suo contributo per aiutarli a mantenere sotto controllo il peso corporeo.Dal 21 al 26 maggio chi entrerà in una delle 583 farmacie specializzate di tutta Italia potrà misurare...

"La Toscana è tra le cinque regioni italiane con la più alta speranza di vita alla nascita. Le stime 2016 registrano un'attesa di vita media a 85,6 anni per le donne e 81,2 per gli uomini, in aumento dopo l'arresto subito nel 2015, anno nel quale si è osservato un...

Sfiorate le 100 milioni di presenze turistiche in Toscana nel 2017. Un vero e proprio record che rischia di essere subito superato nell'anno in corso se verranno rispettate le proiezioni che parlano di ulteriori 2 milioni in più.

Nascono precari, già disposti a rinunciare ad alcuni diritti pur di tenersi stretto un posto di lavoro, sono i ragazzi nati negli anni '90 - i Millenians - così come emerso da uno studio nazionale delle Acli. L'indagine, raccolta nel saggio Il Ri(s)catto del Presente.

"A livello toscano vorremmo arrivare al 2020 con il massimo dell'impegno possibile. Noi non abbiamo mai messo all'indice i sindacati, ma possiamo far meglio. Il vento della distruzione dei corpi intermedi, in qualche modo, è arrivato anche in Toscana.

Sabato 19 maggio, in occasione della Notte dei Musei che si svolgerà in tutta Europa, il Museo della Figurina di Gesso e dell’Emigrazione “G. Lera” nel comune di Coreglia Antelminelli aprirà le porte per una visita gratuita dalle 21 alle 23.

Tante le iniziative in cui sarà protagonista la Toscana anche nella quarta giornata al Salone del Libro di Torino, che si chiuderà lunedì. Domenica 13 maggio saranno infatti di nuovo tredici le presentazioni ospitate nella sala incontri dello stand col Pegaso, che accoglie i visitatori con le immagini di Pinocchio,...

La situazione di limbo in cui si trovano migliaia di docenti delle scuole primarie che insegnano con il diploma di scuola magistrale, a seguito della sentenza del consiglio di stato dello scorso anno, è stata affrontata dalla Conferenza delle Regioni su proposta dell'assessore toscano Cristina Grieco che coordina la commissione...

Con il piatto "Profumi di montagna", una pietanza a base di ravioli con funghi porcini accompagnata da un vino di Pescia, l'Istituto alberghiero Martini di Montecatini si è aggiudicato il concorso "Primi di Toscana", che ha vissuto oggi, venerdì 11 maggio, la sfida finale nell'accogliente salone dell'Istituto alberghiero Saffi di Firenze.