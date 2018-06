Rossi sul bando per l'economia circolare: "Un cambiamento profondo, che richiede uno sforzo collettivo"

Altre notizie brevi

Strutturare e diffondere la conoscenza del patrimonio ecclesiastico, sia materiale che immateriale, lungo la Via Francigena Toscana. E' lo scopo dell'interessante ricerca presentata stamattina durante il convegno dal titolo 'Toscana in Cammino. Turismo religioso, ospitalità, volontariato ed associazionismo lungo la Via Francigena', sull'ospitalità religiosa e sul patrimonio ecclesiastico lungo il...

La sicurezza sul lavoro continua ad essere una delle priorità per la Regione Toscana. Che stamani ha siglato, assieme ad altri 12 firmatari, un protocollo d'intesa sul coordinamento e il monitoraggio della sicurezza del lavoro in Toscana.

Mano tesa alle cooperative di comunità. Annunciato all'inizio di aprile, il bando è stato pubblicato da qualche giorno: 400 mila euro a disposizione di quelle cooperative, costituite in genere dagli abitanti di un paese o di un borgo, che si mettono insieme per produrre beni e servizi per la loro comunità.

Approvato dalla Giunta regionale toscana uno schema di Protocollo con il Ministero delle infrastrutture per l'acquisto di nuovi autobus da immettere in servizio sul territorio regionale. Con questo atto la Regione ha creato le condizioni per disporre di altri 4 milioni di euro da destinare alla compartecipazione all'acquisto di nuovi...

La recente riforma del terzo settore prevede una serie di adempimenti che tutte le associazioni e gli enti dovranno adottare entro il 3 febbraio 2019. Per andare incontro a queste esigenze e offrire a tutti assistenza e consulenza, Regione e Cesvot (Centro Servizi Volontariato Toscana) hanno stipulato un accordo di...

Domani, giovedì 31 maggio, si celebra in tutto il mondo la giornata contro il fumo di tabacco. Il fumo, attivo e passivo, rappresenta uno dei più grandi problemi di sanità pubblica a livello mondiale ed è uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di patologie neoplastiche, cardiovascolari e respiratorie.

Il Nucleo Paracadutisti Garfagnana organizza per venerdì 1 giugno alle 21, presso la "Sala Suffredini" (ex Archivio Provinciale) alla Rocca Ariostesca, la proiezione del film "Reduci" del regista Andrea Bettinetti, sui nostri militari reduci dall'Afghanistan.

I giorni 2 e 3 giugno, presso il casinò municipale di Bagni di Lucca, si terrà il meeting regionale dei giovani CRI Toscana. Bagni di Lucca è stata scelta per la seconda volta come sede per questo evento di rilevanza regionale in tutta la Toscana.

Il 31 maggio prossimo si svolgerà la "Giornata mondiale contro il fumo di tabacco" indetta come ogni anno dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per sensibilizzare la popolazione i centri antifumo dell'ASL Toscana nord ovest hanno predisposto alcuni punti informativi dove verranno effettuate consulenze motivazionali, misurato il monossido di carbonio, illustrati i servizi offerti...

I Punti Famiglia Acli si arricchiscono di un nuovo servizio di orientamento al lavoro, con particolare attenzione alle persone con più di 45 anni in disoccupazione o precariato. 'Valore Lavoro' è un progetto dell'Acli realizzato con i fondi del 5 per mille dell'annualità 2015 ed è attivo da maggio nelle sedi di Firenze Prato, Pistoia, Lucca e Pisa,...