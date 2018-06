Castelnuovo: i consigli del farmacista per una vacanza perfetta

venerdì, 8 giugno 2018, 10:48

Parte la campagna informativa "Farmacia in viaggio": consigli su misura e informazioni sanitarie per viaggiare in sicurezza ovunque nel mondo.

I consigli dei farmacisti per una vacanza perfetta.

Torna il servizio "Farmacia in viaggio" nelle 586 farmacie specializzate di Farmacisti Preparatori (www.farmaciespecializzate.it).



Per tutto il periodo estivo i farmacisti offriranno consulenze personalizzate per pianificare e trascorrere viaggi e vacanze con consapevolezza e in completa sicurezza, a seconda della meta, dell'itinerario pianificato e del tipo di viaggiatore.



"Le farmacie specializzate sono da sempre in prima linea nell'informazione sanitaria e nella prevenzione. - spiega Santo Barreca, esponente della rete delle farmacie specializzate di Farmacisti Preparatori - Anche in viaggio, informazioni aggiornate e suggerimenti mirati possono fare la differenza. Un esempio su tutti: non serve mettere in valigia tanti medicinali "per precauzione", ma è molto meglio portare con sé pochi farmaci, che siano adeguati alle proprie esigenze e al paese di destinazione."



Il servizio Farmacia in viaggio offre proprio questo: informazioni pratiche su quali sono i rischi maggiori quando si viaggia e sulle precauzioni da seguire, sulle norme igieniche consigliate, su cosa mangiare, sui farmaci e i prodotti salva-vacanza".



Oltre al consiglio del farmacista, chi visiterà le farmacie specializzate riceverà dei manualetti informativi sulla sicurezza in viaggio.

Disponibili anche vademecum dedicati a categorie che meritano speciali attenzioni: donne in gravidanza e in allattamento, neonati e bambini, anziani, lavoratori all'estero, viaggiatori fuori dalle rotte turistiche e VFRs (persone che vanno in visita a parenti ed amici) che si recano in zone endemiche.



Le Farmacie aderenti all'iniziativa nella provincia di Lucca sono:

Farmacia Tonini - Via Cavour, 87/89 – Altopascio

Farmacia Gaddi - Via Vittorio Emanuele, 1 - Castelnuovo di Garfagnana

Farmacia Angeli - Via S. Lucia, 6 - Lucca

Farmacia Marini - Via San Concordio, 665 - Lucca

Farmacia Novelli Ugo - Via Sarzanese, 1821 – Ponte San Pietro

Farmacia Biagi - Via Di Tiglio, 513 - S. Leonardo In Treponzio

Farmacia SS. Annunziata - Via Nuova 60/B - Segromigno in Monte

La rete farmacie specializzate di farmacisti preparatori

​​​​Le farmacie specializzate hanno scelto di evolvere il loro ruolo di Farmacisti Preparatori, proponendo un progetto ampio e innovativo, per un livello più alto di servizio, di preparazione e di competenza.

Nascono così le farmacie specializzate.

Specializzate per migliorare sempre la capacità di comprensione delle diverse esigenze.

Specializzate nel fornire servizi utili, frutto di una formazione approfondita.

Specializzate nel dare i migliori consigli attraverso le nostre reali esperienze.