Cave, proroga di un anno per i Piani attuativi dei bacini estrattivi

Altre notizie brevi

venerdì, 15 giugno 2018, 18:17

"Il futuro ha un cuore antico", questo il titolo scelto quest'anno per la Giornata regionale della donazione di sangue, che si tiene domani, sabato 16 giugno, dalle 9 alle 13, all'Istituto degli Innocenti in piazza Santissima Annunziata, a Firenze.

giovedì, 14 giugno 2018, 15:27

Biglioli (Forza Italia) commenta la notizia di qualche settimana fa di Gaia S.p.A. in merito alla riorganizzazione delle proprie segreterie tecniche accorpando quella da tempo attiva su Aulla, con competenza per tutta la Lunigiana, con quella presente a Gallicano di Lucca, che si occupa oggi della Garfagnana.

giovedì, 14 giugno 2018, 14:44

La Libellula continua il suo volo sul territorio con una nuova assemblea pubblica che si terrà lunedì 18 giugno alle ore 21 a Bagni di Lucca, presso la Sala Rosa del Circolo dei Forestieri.

giovedì, 14 giugno 2018, 14:37

Si svolgerà domani alle ore 21, presso il Museo Puccini di Celle di Pescaglia il concerto dei giovani allievi della Scuola Civica di Musica “Salotti” di Borgo a Mozzano. Ad esibirsi durante la serata con brani di compositori che spazieranno dal periodo classico ai nostri giorni saranno i giovani studenti...

mercoledì, 13 giugno 2018, 16:16

La Toscana è avviata a pieno titolo sulla strada dell'economia circolare promossa dalla Commissione europea. La giunta ha appena approvato la costituzione di un tavolo regionale che si occuperà dei principali settori produttivi toscani per i quali esiste ad oggi un problema di chiusura del ciclo di produzione.

mercoledì, 13 giugno 2018, 12:29

Approvati dalla giunta, nel corso della sua ultima seduta, gli indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione per soggetti operanti in ambito di interventi assistiti con animali. L'atto era una delibera congiunta delle assessore Cristina Grieco (istruzione, formazione e lavoro) e Stefania Saccardi (diritto alla salute, welfare e integrazione socio-sanitaria).

mercoledì, 13 giugno 2018, 09:15

L’amministrazione comunale di Bagni di Lucca avvisa i cittadini che, a seguito svolgimento di gara, il servizio di tesoreria comunale è stato affidato alla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA per il periodo 01.07.2018 – 31.12.2022.

martedì, 12 giugno 2018, 11:03

L'associazione Azione Ncc fa gli auguri di buon lavoro al nuovo governo Conte. L'associazione da tempo chiede interventi importanti nel settore in cui opera. Una bozza di lavoro era stata già presentata al vecchio Governo ma non ha trovato attuazione: "Speriamo che questa sia l'occasione per rimettere mano alla normativa e dar vita ad...

venerdì, 8 giugno 2018, 12:12

Contrastare gli stereotipi di genere, portarli alla luce e smascherarli, affinché siano superati e relegati al passato. Questo è l'obiettivo che la Regione Toscana si pone con il Premio per laureati Analisi e contrasto degli stereotipi di genere, finalizzato all'attribuzione di premi in denaro per tesi di laurea magistrale e...

venerdì, 8 giugno 2018, 10:48

Parte la campagna informativa "Farmacia in viaggio": consigli su misura e informazioni sanitarie per viaggiare in sicurezza ovunque nel mondo.