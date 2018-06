Raccolto dimezzato per albicocche e pesca nettarina, danni per 12 milioni di euro

Altre notizie brevi

venerdì, 8 giugno 2018, 12:12

Contrastare gli stereotipi di genere, portarli alla luce e smascherarli, affinché siano superati e relegati al passato. Questo è l'obiettivo che la Regione Toscana si pone con il Premio per laureati Analisi e contrasto degli stereotipi di genere, finalizzato all'attribuzione di premi in denaro per tesi di laurea magistrale e...

venerdì, 8 giugno 2018, 10:48

Parte la campagna informativa "Farmacia in viaggio": consigli su misura e informazioni sanitarie per viaggiare in sicurezza ovunque nel mondo.

giovedì, 7 giugno 2018, 16:19

Negli ultimi dieci anni i fatturati nazionali delle produzioni agroalimentari che coniugano qualità e territorio (marchi Dop e Igp) sono cresciuti del 70%, l'export, addirittura del 143%. E la Toscana ha fatto la sua parte con le sue 89 indicazioni geografiche su 818 (31 del comparto cibo, 58 legate al...

giovedì, 7 giugno 2018, 13:56

La Regione affila le armi per combattere la dispersione scolastica e lo fa partendo dai territori, assegnando un finanziamento di 6 milioni di euro per progetti zonali di inclusione, sostegno e contrasto al disagio, supporto a ragazzi e genitori, aggiornamento e formazione per gli insegnanti.

giovedì, 7 giugno 2018, 12:50

L'organismo per il governo clinico della Regione Toscana ha presentato le linee di indirizzo per dare attuazione alle DAT, le Disposizioni anticipate di trattamento previste dalla legge nazionale sul biotestamento. Lo ha annunciato stamani l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, partecipando al convegno che si tiene per l'intera giornata in...

giovedì, 7 giugno 2018, 12:33

In arrivo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali oltre un milione (1.008.921 euro) per finanziare 13 progetti di Vita Indipendente presentati da altrettante Zone della Toscana. Questa cifra va ad aggiungersi ai 9 milioni di euro che ogni anno la Regione destina ai progetti di Vita Indipendente.

giovedì, 7 giugno 2018, 11:20

Sarà spiegata, nell'ambito della XII Giornata Di Studio, sabato 16 giugno alle 16 e 30, presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria e San Donato a Bagni di Lucca, la figura di Matteo Trenta, l'abate guerriero.

venerdì, 1 giugno 2018, 15:04

Strutturare e diffondere la conoscenza del patrimonio ecclesiastico, sia materiale che immateriale, lungo la Via Francigena Toscana. E' lo scopo dell'interessante ricerca presentata stamattina durante il convegno dal titolo 'Toscana in Cammino. Turismo religioso, ospitalità, volontariato ed associazionismo lungo la Via Francigena', sull'ospitalità religiosa e sul patrimonio ecclesiastico lungo il...

venerdì, 1 giugno 2018, 14:36

La sicurezza sul lavoro continua ad essere una delle priorità per la Regione Toscana. Che stamani ha siglato, assieme ad altri 12 firmatari, un protocollo d'intesa sul coordinamento e il monitoraggio della sicurezza del lavoro in Toscana.

giovedì, 31 maggio 2018, 19:53

"E' un'iniziativa importante, che va nella direzione di un cambiamento profondo dell'economia e delle sue prospettive, mettendo fine a sprechi, disfunzioni e danni ambientali e scommettendo invece sull'innovazione e su nuove opportunità. In Toscana faremo di tutto per andare in questa direzione, con uno sforzo collettivo".