Salta la staccionata e batte la schiena, interviene Pegaso

domenica, 17 giugno 2018, 19:19

Brutta avventura per un bimbo di 9 anni che oggi pomeriggio, intorno alle 18.40, ha battuto la schiena dopo essere caduto da una staccionata a Careggine. Pare che il bimbo, nel momento dell'incidente, si trovasse con un gruppo di altri bambini e con i loro accompagnatori in visita ad un parco. Fortunatamente le sue condizioni non sono apparse particolarmente gravi. Il giovane ha riportato un trauma nella zona dorsale ed è stato soccorso in codice giallo dal 118. Per una questione puramente logistica, vista la distanza, la centrale ha inviato sul posto comunque l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento all'ospedale Cisanello di Pisa.