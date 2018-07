Annullata la giornata ecologica a Pontecosi

Altre notizie brevi

mercoledì, 18 luglio 2018, 10:30

Ha accusato un malore stamattina, mentre percorreva un sentiero dal rifugio Donegani a Foce Giovo, richiedendo l'intervento sul posto dell'elisoccorso. Brutta avventura per un'escursionista soccorso in codice rosso con un tecnico del soccorso alpino all'interno di Pegaso 3.

mercoledì, 18 luglio 2018, 09:31

La stazione dei carabinieri di Borgo a Mozzano ha segnalato alla prefettura di Lucca, quale assuntore di sostanze stupefacenti, un cittadino italiano, ma di origine magrebina, trovato in possesso di circa tre grammi di hashish, poi sequestrati.

mercoledì, 18 luglio 2018, 09:28

I carabinieri della stazione di Coreglia Antelminelli hanno tratto in arresto, su ordine di carcerazione per pene concorrenti, A.A., cittadino marocchino di 34 anni, residente a Coreglia, che doveva scontare tre anni e tre mesi di reclusione per vari reati contro il patrimonio e la persona, commessi a Lucca e...

sabato, 14 luglio 2018, 19:02

Si è ferito dopo essere scivolato da uno scalino, nella giornata di oggi (sabato 14 luglio), presso il rifugio Rossi, nel comune di Molazzana, riportando una sospetta frattura al femore. Brutta avventura per un'escursionista che è stato soccorso dall'elicottero Pegaso, atterrato nella piazzola a circa 20 metri dal rifugio, che...

venerdì, 13 luglio 2018, 12:05

Progetto Rinascimento puntualizza sul bilancio di BASE: “Non vogliamo entrare nel merito dei punti che differenziano il bilancio di BASE del 2017 approvato dall'amministratore attuale, Ing. Riccardo Tocchini, rispetto a quello proposto dal precedente amministratore, Ing. Giuseppe Vitiello, prima della sua revoca.

martedì, 10 luglio 2018, 17:34

"Non solo la Francigena, ma anche la via del Volto Santo, che attraversa più comuni ed è un percorso unanimemente riconosciuto di pregio: ora con questa nuova normativa regionale sarà possibile finalmente lavorare per un pieno riconoscimento dei cammini e una loro più facile fruizione e valorizzazione, in tutta la...

lunedì, 9 luglio 2018, 10:18

Nell’ambito di un programma generale di riordino e miglioramento dei servizi comunali agli utenti, è stato varato un nuovo orario di ricevimento degli uffici comunali uniformandolo tra i servizi stessi ed ampliandolo su più giorni settimanali.A decorrere dal 16/07/2018 le aperture al pubblico saranno le seguenti:

lunedì, 9 luglio 2018, 08:51

Si terrà a Cardoso il 14 luglio la diciannovesima edizione del tour per le vie del paese. L'evento, organizzato dall'Associazione Paesana in collaborazione con Non Ti Scordar DI Te, Smaskerando e il Circo e la Luna, inizierà ufficialmente alle ore 17 con l'inaugurazione ufficiale della panchina rossa contro la violenza sulle...

lunedì, 9 luglio 2018, 08:47

Dopo l’emozionante cerimonia del battesimo di ieri, che ha visto 29 nuovi fedeli unirsi alle file dei Testimoni di Geova, si è concluso oggi al Pala Mandela di Firenze l’ultimo dei tre giorni del congresso “Sii coraggioso" a cui hanno partecipato circa 6 mila delegati provenienti dalla provincia di Lucca,...

venerdì, 6 luglio 2018, 17:28

"La relazione annuale di Irpet, se da un lato finalmente riporta timidi segnali di ripresa, dall'altro conferma le debolezze di sistema mai risolte", lo afferma il presidente del gruppo consiliare regionale di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi, "il fatto che l'economia Toscana faccia fatica ad agganciarsi ad una ripresa nazionale sensibilmente...