Economia a rilento e senza slanci, Marcheschi (FdI): "In Toscana si galleggia, fallite le politiche economiche della coppia Rossi-Renzi"

Altre notizie brevi

venerdì, 6 luglio 2018, 08:47

"Ieri mattina vi è stato un nuovo appuntamento presso il Ministero dello Sviluppo Economico per il tavolo aperto sulla vicenda Kme. Nel tavolo sono stati discussi i prossimi step riguardanti gli ammortizzatori sociali per i lavoratori dell'azienda nonché le tempistiche riguardanti il piano industriale futuro di Kme.

giovedì, 5 luglio 2018, 12:09

"La Xylella non può e non deve essere trattata alla stregua delle scie chimiche o di chissà quale complotto. Non ci stiamo". Reagisce così Francesco Mati, presidente sezione prodotto florovivaistico di Confagricoltura Toscana all'articolo pubblicato sul blog di Beppe Grillo sulla presunta bufala della Xylella che ha attaccato gli olivi in Puglia.

mercoledì, 4 luglio 2018, 20:43

Dopo il successo del primo fine settimana, da venerdì 6 a domenica 8 luglio, in piazzale Bersaglieri a Pieve Fosciana, nuovo appuntamento con “Griglie in Festa”, tre serate all’insegna del buon cibo e della musica. Venerdì 6 luglio si inizia con una cena di pesce su prenotazione a 27 euro...

mercoledì, 4 luglio 2018, 12:04

Cresce l'occupazione nella cooperazione sociale. In 5 anni, in Toscana, come nel resto del centro Italia, i lavoratori sono aumentati dell'11,7% contro il -2,7% del totale delle imprese. E' quanto emerge dall'analisi fatta da FondoSviluppo di Confcooperative su un periodo che va dal 2012 al 2016.Un distacco rispetto all'andamento nazionale che...

martedì, 3 luglio 2018, 09:23

Il gruppo consiliare di minoranza "Un futuro per Bagni di Lucca", per voce del suo capogruppo Claudio Gemignani, esprime le proprie felicitazioni per la nascita della piccola Sofia, figlia della consigliera Laura Lucchesi e del marito Alessandro Panzani: "E' nata Sofia.

giovedì, 28 giugno 2018, 15:02

Dal 1° luglio 2018 entrerà in vigore la comunità tariffaria regionale, cioè l'applicazione di una tariffa unica ed omogenea per l'utilizzo di bus in tutto il territorio toscano. La tariffa unica pone fine alle differenze, anche marcate, che hanno caratterizzato fino ad oggi la situazione del tpl in Toscana, gestito...

mercoledì, 27 giugno 2018, 11:05

La Regione ha varato le nuove linee di indirizzo per l'emergenza pediatrica ospedaliera. Lo ha fatto con una delibera proposta dall'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi e approvata dalla giunta nel corso di una delle ultime sedute.

martedì, 26 giugno 2018, 13:21

Cento schede per monitorare l'andamento di centro treni particolarmente significativi per affluenza, orario di transito, utilizzo. Un campione messo a punto dagli uffici regionali per fornire agli utenti uno strumento nuovo ed unico nel suo genere a livello nazionale.A partire da ieri, lunedì 25 giugno, sulle pagine speciali ‘Muoversi in...

venerdì, 22 giugno 2018, 12:11

Un protocollo d'intesa per favorire e valorizzare la donazione delle eccedenze alimentari e contemporaneamente ridurre la quantità di rifiuti. E' stato siglato stamani in Regione, nel corso dell'evento che si è tenuto in Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, dal titolo "Se lo spreco zero è un'utopia ridurre le eccedenze...

giovedì, 21 giugno 2018, 15:42

Si chiama "infermiere di famiglia e di comunità" la nuova figura professionale che fa il suo ingresso nella sanità toscana. Un infermiere che esce dall'ospedale e segue il paziente al suo domicilio, in famiglia, nella sua vita quotidiana, in stretta collaborazione con tutti gli altri professionisti impegnati nel percorso assistenziale.