Gli sbandieratori a Brandeglio

Altre notizie brevi

domenica, 29 luglio 2018, 08:52

Gli organizzatori di Un Tuffo in Garfagnana comunicano che, per irrimediabili e persistenti problemi tecnici legati al funzionamento di alcune attrazioni, purtroppo domani la manifestazione si svolgerà in forma ridotta con il rafting e il kayak che continueranno la loro attività.

sabato, 28 luglio 2018, 16:48

Continua fino al 5 agosto la Festa di Rinascita del Pci in località La Gulfa a Montramito di Massarosa. Lunedì prossimo 30 luglio alle 21.30 si svolgerà nello Spazio Dibattiti un incontro con il professor Valter Tarabella, che presenterà il suo libro "La parola comunismo"; si tratta di una raccolta...

mercoledì, 25 luglio 2018, 20:51

Lunedì 30 luglio saranno effettuati lavori di manutenzione sull'impianto dell'acquedotto servente l'intero capoluogo del comune di Coreglia Antelminelli. Pertanto, nel suddetto giorno, dalle 8:30 alle 11:30, e comunque sino al termine dei lavori, si potranno verificare momenti di sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile e/o abbassamenti della pressione di rete nell'intero capoluogo...

mercoledì, 25 luglio 2018, 14:51

A Colognora di Pescaglia, domenica 29 luglio alle ore 17,30, nello spazio concerti realizzato in una selva di castagni e posizionato proprio sopra il parcheggio del Pian del Rio, in un recital si esibiranno Romina Malagoli e Roberto Borelli.

martedì, 24 luglio 2018, 14:29

Parteciperà anche l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli all'inaugurazione della nuova intersezione tra la Sr445 della Garfagnana e la SP 57 di Ponte dell'Ania a Coreglia Antelminelli, messa in sicurezza grazie ad un importante investimento regionale.

martedì, 24 luglio 2018, 13:31

Dalla Regione 18.300.000 euro per lo svolgimento del servizio di elisoccorso nel 2018. Lo stabilisce una delibera approvata ieri, nel corso dell'ultima seduta di giunta, su proposta dell'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi. Il finanziamento complessivo sarà così ripartito: 6.700.000 euro per l'azienda sanitaria Toscana nord ovest (dove opera l'apparecchio Pegaso 3);...

sabato, 21 luglio 2018, 13:29

L’associazione paesana “La Campagna”, sta organizzando una marcia per la pace per il 29 settembre che si svolgerà su un tratto del "chemin d'Assise", in particolare dal paese di Trassilico fino a Turritecava, dove la giornata si concluderà.

giovedì, 19 luglio 2018, 17:23

Sabato 28 luglio si terrà la 18^ Festa al Lago Santo. E' previsto il viaggio in pullman da Barga (quota 17 euro). Prenotazioni: Graziano Angelini 328-0063384. Alle 7 è prevista la partenza da Largo Roma e alle 11.15 la Santa Messa.

mercoledì, 18 luglio 2018, 14:57

La giornata ecologica prevista per domenica 29 luglio presso l'area di sosta a Pontecosi, nel comune di Pieve Fosciana (provincia di Lucca), è stata annullata.

mercoledì, 18 luglio 2018, 10:30

Ha accusato un malore stamattina, mentre percorreva un sentiero dal rifugio Donegani a Foce Giovo, richiedendo l'intervento sul posto dell'elisoccorso. Brutta avventura per un'escursionista soccorso in codice rosso con un tecnico del soccorso alpino all'interno di Pegaso 3.