Lavoro, l'occupazione nella cooperazione sociale cresce dell'11,7 per cento in cinque anni

Altre notizie brevi

mercoledì, 4 luglio 2018, 20:43

Dopo il successo del primo fine settimana, da venerdì 6 a domenica 8 luglio, in piazzale Bersaglieri a Pieve Fosciana, nuovo appuntamento con “Griglie in Festa”, tre serate all’insegna del buon cibo e della musica. Venerdì 6 luglio si inizia con una cena di pesce su prenotazione a 27 euro...

martedì, 3 luglio 2018, 09:23

Il gruppo consiliare di minoranza "Un futuro per Bagni di Lucca", per voce del suo capogruppo Claudio Gemignani, esprime le proprie felicitazioni per la nascita della piccola Sofia, figlia della consigliera Laura Lucchesi e del marito Alessandro Panzani: "E' nata Sofia.

giovedì, 28 giugno 2018, 15:02

Dal 1° luglio 2018 entrerà in vigore la comunità tariffaria regionale, cioè l'applicazione di una tariffa unica ed omogenea per l'utilizzo di bus in tutto il territorio toscano. La tariffa unica pone fine alle differenze, anche marcate, che hanno caratterizzato fino ad oggi la situazione del tpl in Toscana, gestito...

mercoledì, 27 giugno 2018, 11:05

La Regione ha varato le nuove linee di indirizzo per l'emergenza pediatrica ospedaliera. Lo ha fatto con una delibera proposta dall'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi e approvata dalla giunta nel corso di una delle ultime sedute.

martedì, 26 giugno 2018, 13:21

Cento schede per monitorare l'andamento di centro treni particolarmente significativi per affluenza, orario di transito, utilizzo. Un campione messo a punto dagli uffici regionali per fornire agli utenti uno strumento nuovo ed unico nel suo genere a livello nazionale.A partire da ieri, lunedì 25 giugno, sulle pagine speciali ‘Muoversi in...

venerdì, 22 giugno 2018, 12:11

Un protocollo d'intesa per favorire e valorizzare la donazione delle eccedenze alimentari e contemporaneamente ridurre la quantità di rifiuti. E' stato siglato stamani in Regione, nel corso dell'evento che si è tenuto in Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, dal titolo "Se lo spreco zero è un'utopia ridurre le eccedenze...

giovedì, 21 giugno 2018, 15:42

Si chiama "infermiere di famiglia e di comunità" la nuova figura professionale che fa il suo ingresso nella sanità toscana. Un infermiere che esce dall'ospedale e segue il paziente al suo domicilio, in famiglia, nella sua vita quotidiana, in stretta collaborazione con tutti gli altri professionisti impegnati nel percorso assistenziale.

mercoledì, 20 giugno 2018, 16:25

Via libera dalla giunta regionale alla delibera con la quale vengono approvati gli standard minimi per la definizione del prodotto turistico omogeneo ‘Cammini di Toscana', strumento introdotto dalla nuova legge regionale, ed il Vademecum redatto dall'AEVF, l'Associazione Europea delle Vie Francigene, che definisce gli standard europei del percorso Via Francigena.

mercoledì, 20 giugno 2018, 14:51

Un contributo fino a 300 euro per ogni donna che, in seguito a patologie oncologiche, o altre patologie che hanno come conseguenza l'alopecia, necessiti di una parrucca. La Regione lo riconosce dal 2006 e lo conferma anche per il 2018, con una delibera, presentata dall'assessore al diritto alla salute Stefania...

mercoledì, 20 giugno 2018, 14:51

E' stato pubblicato oggi sul BURT il bando regionale per l'assegnazione di contributi regionali (complessivi 140mila euro) ai comuni che attiveranno il servizio di vigilanza sul proprio territorio tramite le Guardie Ambientali Volontarie (GAV). Le amministrazioni comunali avranno tempo 30 giorni a partire dalla data odierna, 20 giugno, per presentare domanda.