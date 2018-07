Scivola da uno scalino al rifugio Rossi, interviene Pegaso

Altre notizie brevi

venerdì, 13 luglio 2018, 12:05

Progetto Rinascimento puntualizza sul bilancio di BASE: “Non vogliamo entrare nel merito dei punti che differenziano il bilancio di BASE del 2017 approvato dall'amministratore attuale, Ing. Riccardo Tocchini, rispetto a quello proposto dal precedente amministratore, Ing. Giuseppe Vitiello, prima della sua revoca.

martedì, 10 luglio 2018, 17:34

"Non solo la Francigena, ma anche la via del Volto Santo, che attraversa più comuni ed è un percorso unanimemente riconosciuto di pregio: ora con questa nuova normativa regionale sarà possibile finalmente lavorare per un pieno riconoscimento dei cammini e una loro più facile fruizione e valorizzazione, in tutta la...

lunedì, 9 luglio 2018, 10:18

Nell’ambito di un programma generale di riordino e miglioramento dei servizi comunali agli utenti, è stato varato un nuovo orario di ricevimento degli uffici comunali uniformandolo tra i servizi stessi ed ampliandolo su più giorni settimanali.A decorrere dal 16/07/2018 le aperture al pubblico saranno le seguenti:

lunedì, 9 luglio 2018, 08:51

Si terrà a Cardoso il 14 luglio la diciannovesima edizione del tour per le vie del paese. L'evento, organizzato dall'Associazione Paesana in collaborazione con Non Ti Scordar DI Te, Smaskerando e il Circo e la Luna, inizierà ufficialmente alle ore 17 con l'inaugurazione ufficiale della panchina rossa contro la violenza sulle...

lunedì, 9 luglio 2018, 08:47

Dopo l’emozionante cerimonia del battesimo di ieri, che ha visto 29 nuovi fedeli unirsi alle file dei Testimoni di Geova, si è concluso oggi al Pala Mandela di Firenze l’ultimo dei tre giorni del congresso “Sii coraggioso" a cui hanno partecipato circa 6 mila delegati provenienti dalla provincia di Lucca,...

venerdì, 6 luglio 2018, 17:28

"La relazione annuale di Irpet, se da un lato finalmente riporta timidi segnali di ripresa, dall'altro conferma le debolezze di sistema mai risolte", lo afferma il presidente del gruppo consiliare regionale di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi, "il fatto che l'economia Toscana faccia fatica ad agganciarsi ad una ripresa nazionale sensibilmente...

venerdì, 6 luglio 2018, 08:47

"Ieri mattina vi è stato un nuovo appuntamento presso il Ministero dello Sviluppo Economico per il tavolo aperto sulla vicenda Kme. Nel tavolo sono stati discussi i prossimi step riguardanti gli ammortizzatori sociali per i lavoratori dell'azienda nonché le tempistiche riguardanti il piano industriale futuro di Kme.

giovedì, 5 luglio 2018, 12:09

"La Xylella non può e non deve essere trattata alla stregua delle scie chimiche o di chissà quale complotto. Non ci stiamo". Reagisce così Francesco Mati, presidente sezione prodotto florovivaistico di Confagricoltura Toscana all'articolo pubblicato sul blog di Beppe Grillo sulla presunta bufala della Xylella che ha attaccato gli olivi in Puglia.

mercoledì, 4 luglio 2018, 20:43

Dopo il successo del primo fine settimana, da venerdì 6 a domenica 8 luglio, in piazzale Bersaglieri a Pieve Fosciana, nuovo appuntamento con “Griglie in Festa”, tre serate all’insegna del buon cibo e della musica. Venerdì 6 luglio si inizia con una cena di pesce su prenotazione a 27 euro...

mercoledì, 4 luglio 2018, 12:04

Cresce l'occupazione nella cooperazione sociale. In 5 anni, in Toscana, come nel resto del centro Italia, i lavoratori sono aumentati dell'11,7% contro il -2,7% del totale delle imprese. E' quanto emerge dall'analisi fatta da FondoSviluppo di Confcooperative su un periodo che va dal 2012 al 2016.Un distacco rispetto all'andamento nazionale che...