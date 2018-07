Un Tuffo in Garfagnana, manifestazione in forma ridotta: confermati rafting e kayak

domenica, 29 luglio 2018, 08:52

Gli organizzatori di Un Tuffo in Garfagnana comunicano che, per irrimediabili e persistenti problemi tecnici legati al funzionamento di alcune attrazioni, purtroppo domani la manifestazione si svolgerà in forma ridotta con il rafting e il kayak che continueranno la loro attività. Il costo di ogni discesa sarà di 10 euro ma chi presenterà il braccialetto acquistato oggi avrà uno sconto di 2 euro.