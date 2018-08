Cade da oltre quattro metri, soccorso da Pegaso

Altre notizie brevi

giovedì, 9 agosto 2018, 15:21

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica alcune variazioni temporanee dei servizi della Medicina Legale nell’ambito territoriale di Lucca nel corso della settimana di ferragosto.

giovedì, 9 agosto 2018, 12:27

Il radiomobile della compagnia dei carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana ha denunciato in stato di libertà un rumeno di 24 anni, disoccupato e pluripregiudicato, per violazione della legge sugli stranieri in quanto colpito da un decreto di allontanamento dal territorio nazionale emesso dalla prefettura di Milano.

giovedì, 9 agosto 2018, 12:26

I carabinieri della stazione di Castelnuovo di Garfagnana, a Molazzana, hanno denunciato a piede libero un 42enne del luogo per guida in stato d’ebbrezza alcolica poiché, alla guida della propria auto e sottoposto all’esame strumentale, risultava positivo con un tasso alcolemico pari a 2,18 g/l.

mercoledì, 8 agosto 2018, 13:43

Prima Festa della Birra "Petrognola" del mastro birrario Roberto Giannarelli venerdì 17 e sabato 18 agosto al campo sportivo di S.Anastasio a Piazza al Serchio. Oltre a tanta birra Petrognola, sarà possibile gustare lo stinco con patate o crauti, il pollo alla birra e altre leccornie. Sarà presente il mastro birraio Roberto Giannarelli.

mercoledì, 8 agosto 2018, 09:02

Venerdì 10 agosto alle 17:30, la Biblioteca di Barga in collaborazione con le Commissione Pari opportunità, ospiterà un evento tutto al femminile. "Libere donne", letture tratte da un testo liberamente ispirato al libro " le libere donne di Magliano" di Tonino, adattamento drammaturgico di Maurizio Biagioni Letture a cure di...

martedì, 7 agosto 2018, 16:08

E' stato trovato morto nella sua auto stamattina, intorno all'ora di pranzo, nel quartiere di Sant'Anna a Lucca. Vittima un operaio di 31 anni, Claudio Pellegrinucci, originario di Molazzana, che è stato trovato senza vita, probabilmente, per cause naturali.

martedì, 7 agosto 2018, 08:44

Ieri una donna di 45 anni si è procurata una frattura alla caviglia mentre si trovava con amici all'Orrido di Botri. La zona dell'incidente, fra il salto dei becchi e la piscina, era già stata teatro di un recente intervento da parte del Soccorso Alpino. Mentre l'infortunata è stata raggiunta...

lunedì, 6 agosto 2018, 12:54

Sconti e migliorie per gli utenti del tpl su gomma in Toscana. Dopo un mese dall'entrata in vigore, la nuova comunità tariffaria regionale è oggetto di alcuni interventi di aggiustamento e di rimodulazione delle tariffe entrate in vigore il 1° luglio 2018 e che aveva l'obiettivo di dare equità ad...

lunedì, 6 agosto 2018, 09:33

“Sistema Ambiente Spa” comunica che gli uffici amministrativi e TIA di Via delle Tagliate III, Trav. IV 136 - Borgo Giannotti e Borgo a Mozzano (Lu) saranno chiusi al pubblico dal giorno 13 agosto al 17 agosto 2018 compreso.

sabato, 4 agosto 2018, 13:02

Importante appuntamento politico in Valle del Serchio per la Lega: domenica 5 agosto, alle 20, è stata organizzata una cena presso il ristorante “La Terrazza” di Valdottavo. Presenti il senatore, segretario regionale e commissario Lucca della Lega Manuel Vescovi e il segretario Lega Mediavalle e Garfagnana, e consigliere provinciale, Simone Simonini.