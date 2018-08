Medicina legale a Lucca ed in Valle del Serchio: alcune variazioni di servizi nella settimana di ferragosto

Altre notizie brevi

giovedì, 9 agosto 2018, 12:27

Il radiomobile della compagnia dei carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana ha denunciato in stato di libertà un rumeno di 24 anni, disoccupato e pluripregiudicato, per violazione della legge sugli stranieri in quanto colpito da un decreto di allontanamento dal territorio nazionale emesso dalla prefettura di Milano.

giovedì, 9 agosto 2018, 12:26

I carabinieri della stazione di Castelnuovo di Garfagnana, a Molazzana, hanno denunciato a piede libero un 42enne del luogo per guida in stato d’ebbrezza alcolica poiché, alla guida della propria auto e sottoposto all’esame strumentale, risultava positivo con un tasso alcolemico pari a 2,18 g/l.

mercoledì, 8 agosto 2018, 14:00

Stamattina, intorno alle 11, un uomo è rimasto ferito a Castelnuovo di Garfagnana dopo una caduta in casa da oltre quattro metri. Vista la dinamica il 118 ha mandato sul posto, in codice rosso, l'elisoccorso Pegaso per trasferire il paziente d'urgenza all'ospedale Cisanello.

mercoledì, 8 agosto 2018, 13:43

Prima Festa della Birra "Petrognola" del mastro birrario Roberto Giannarelli venerdì 17 e sabato 18 agosto al campo sportivo di S.Anastasio a Piazza al Serchio. Oltre a tanta birra Petrognola, sarà possibile gustare lo stinco con patate o crauti, il pollo alla birra e altre leccornie. Sarà presente il mastro birraio Roberto Giannarelli.

mercoledì, 8 agosto 2018, 09:02

Venerdì 10 agosto alle 17:30, la Biblioteca di Barga in collaborazione con le Commissione Pari opportunità, ospiterà un evento tutto al femminile. "Libere donne", letture tratte da un testo liberamente ispirato al libro " le libere donne di Magliano" di Tonino, adattamento drammaturgico di Maurizio Biagioni Letture a cure di...

martedì, 7 agosto 2018, 16:08

E' stato trovato morto nella sua auto stamattina, intorno all'ora di pranzo, nel quartiere di Sant'Anna a Lucca. Vittima un operaio di 31 anni, Claudio Pellegrinucci, originario di Molazzana, che è stato trovato senza vita, probabilmente, per cause naturali.

martedì, 7 agosto 2018, 08:44

Ieri una donna di 45 anni si è procurata una frattura alla caviglia mentre si trovava con amici all'Orrido di Botri. La zona dell'incidente, fra il salto dei becchi e la piscina, era già stata teatro di un recente intervento da parte del Soccorso Alpino. Mentre l'infortunata è stata raggiunta...

lunedì, 6 agosto 2018, 12:54

Sconti e migliorie per gli utenti del tpl su gomma in Toscana. Dopo un mese dall'entrata in vigore, la nuova comunità tariffaria regionale è oggetto di alcuni interventi di aggiustamento e di rimodulazione delle tariffe entrate in vigore il 1° luglio 2018 e che aveva l'obiettivo di dare equità ad...

lunedì, 6 agosto 2018, 09:33

“Sistema Ambiente Spa” comunica che gli uffici amministrativi e TIA di Via delle Tagliate III, Trav. IV 136 - Borgo Giannotti e Borgo a Mozzano (Lu) saranno chiusi al pubblico dal giorno 13 agosto al 17 agosto 2018 compreso.

sabato, 4 agosto 2018, 13:02

Importante appuntamento politico in Valle del Serchio per la Lega: domenica 5 agosto, alle 20, è stata organizzata una cena presso il ristorante “La Terrazza” di Valdottavo. Presenti il senatore, segretario regionale e commissario Lucca della Lega Manuel Vescovi e il segretario Lega Mediavalle e Garfagnana, e consigliere provinciale, Simone Simonini.