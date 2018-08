Sabato la conferenza “Gallicano, un centro lucchese nella Garfagnana delle vie Matildiche e del Volto Santo”

Altre notizie brevi

mercoledì, 22 agosto 2018, 16:47

Domenica 26 agosto giornata di festa al Santuario Nostra Signora della Guardia dell'Argegna. Il programma prevede: alle 8 confessioni (in chiesa); alle 8,30 Lodi Mattutine; alle 9 S. Messa (davanti al Santuario); alle 10,30 S. Rosario (davanti al Santuario); alle 11 S.

mercoledì, 22 agosto 2018, 13:38

Si è rotta una caviglia camminando sul greto del fiume, nella riserva naturale dell'Orrido di Botri, a Bagni di Lucca, richiedendo l'intervento dei soccorritori. Brutta avventura questa mattina per un'escursionista che si è ferita in località Salto dei Becchi mentre si trovava con un gruppo.

giovedì, 16 agosto 2018, 10:42

La Regione mette a disposizione degli enti del terzo settore 200.000 euro per progetti di raccolta e redistribuzione di generi alimentari, con il duplice scopo di evitare sprechi e andare incontro all'emergenza della povertà alimentare. Lo stabilisce una delibera presentata dall'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi...

lunedì, 13 agosto 2018, 12:32

Un calo del 5 per cento, con prenotazioni last minute e una minore capacità di spesa. È un'estate in salita per gli agriturismi toscani, così come emerge dalle stime di Agriturist – Confagricoltura Toscana.

venerdì, 10 agosto 2018, 14:09

L’amministrazione comunale di Barga, con l’assessore all’ambiente Giorgio Salvateci, informa che in occasione del Ferragosto non verrà effettuata la consueta raccolta dei rifiuti. Questo riguarderà sia le utenze domestiche che quelle commerciali.

venerdì, 10 agosto 2018, 14:04

L'ordinanza è indirizzata a chi utilizza l'acquedotto de "Le Vene", a Coreglia, per via dell'acqua non potabile fino a nuova ordinanza che va bollita almeno 10 minuti per uso domestico. Per Coreglia capoluogo, invece, non sono state riscontrate anomalie.

giovedì, 9 agosto 2018, 15:21

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica alcune variazioni temporanee dei servizi della Medicina Legale nell’ambito territoriale di Lucca nel corso della settimana di ferragosto.

giovedì, 9 agosto 2018, 12:27

Il radiomobile della compagnia dei carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana ha denunciato in stato di libertà un rumeno di 24 anni, disoccupato e pluripregiudicato, per violazione della legge sugli stranieri in quanto colpito da un decreto di allontanamento dal territorio nazionale emesso dalla prefettura di Milano.

giovedì, 9 agosto 2018, 12:26

I carabinieri della stazione di Castelnuovo di Garfagnana, a Molazzana, hanno denunciato a piede libero un 42enne del luogo per guida in stato d’ebbrezza alcolica poiché, alla guida della propria auto e sottoposto all’esame strumentale, risultava positivo con un tasso alcolemico pari a 2,18 g/l.

mercoledì, 8 agosto 2018, 14:00

Stamattina, intorno alle 11, un uomo è rimasto ferito a Castelnuovo di Garfagnana dopo una caduta in casa da oltre quattro metri. Vista la dinamica il 118 ha mandato sul posto, in codice rosso, l'elisoccorso Pegaso per trasferire il paziente d'urgenza all'ospedale Cisanello.