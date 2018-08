Si frattura una caviglia all'Orrido di Botri, interviene Pegaso

Altre notizie brevi

lunedì, 6 agosto 2018, 12:54

Sconti e migliorie per gli utenti del tpl su gomma in Toscana. Dopo un mese dall'entrata in vigore, la nuova comunità tariffaria regionale è oggetto di alcuni interventi di aggiustamento e di rimodulazione delle tariffe entrate in vigore il 1° luglio 2018 e che aveva l'obiettivo di dare equità ad...

lunedì, 6 agosto 2018, 09:33

“Sistema Ambiente Spa” comunica che gli uffici amministrativi e TIA di Via delle Tagliate III, Trav. IV 136 - Borgo Giannotti e Borgo a Mozzano (Lu) saranno chiusi al pubblico dal giorno 13 agosto al 17 agosto 2018 compreso.

sabato, 4 agosto 2018, 13:02

Importante appuntamento politico in Valle del Serchio per la Lega: domenica 5 agosto, alle 20, è stata organizzata una cena presso il ristorante “La Terrazza” di Valdottavo. Presenti il senatore, segretario regionale e commissario Lucca della Lega Manuel Vescovi e il segretario Lega Mediavalle e Garfagnana, e consigliere provinciale, Simone Simonini.

giovedì, 2 agosto 2018, 12:34

Ad iniziare da lunedì prossimo, 6 agosto, l’Ufficio di Fornaci effettuerà un diverso orario con aperture il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30. Si tratta solamente di una situazione momentanea per il mese di agosto infatti da lunedì 27 agosto l’ufficio tornerà ad effettuare il consueto orario settimanale...

domenica, 29 luglio 2018, 08:52

Gli organizzatori di Un Tuffo in Garfagnana comunicano che, per irrimediabili e persistenti problemi tecnici legati al funzionamento di alcune attrazioni, purtroppo domani la manifestazione si svolgerà in forma ridotta con il rafting e il kayak che continueranno la loro attività.

sabato, 28 luglio 2018, 16:48

Continua fino al 5 agosto la Festa di Rinascita del Pci in località La Gulfa a Montramito di Massarosa. Lunedì prossimo 30 luglio alle 21.30 si svolgerà nello Spazio Dibattiti un incontro con il professor Valter Tarabella, che presenterà il suo libro "La parola comunismo"; si tratta di una raccolta...

sabato, 28 luglio 2018, 09:05

Domenica 5 agosto alle 10:30 ,in Piazza Santa Maria a Brandeglio, il Gruppo Sbandieratori e Musici di Gallicano, più volte Campione d'Italia, si esibirà in un imperdibile spettacolo scenografico patrocinato dal comune di Bagni di Lucca.

mercoledì, 25 luglio 2018, 20:51

Lunedì 30 luglio saranno effettuati lavori di manutenzione sull'impianto dell'acquedotto servente l'intero capoluogo del comune di Coreglia Antelminelli. Pertanto, nel suddetto giorno, dalle 8:30 alle 11:30, e comunque sino al termine dei lavori, si potranno verificare momenti di sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile e/o abbassamenti della pressione di rete nell'intero capoluogo...

mercoledì, 25 luglio 2018, 14:51

A Colognora di Pescaglia, domenica 29 luglio alle ore 17,30, nello spazio concerti realizzato in una selva di castagni e posizionato proprio sopra il parcheggio del Pian del Rio, in un recital si esibiranno Romina Malagoli e Roberto Borelli.

martedì, 24 luglio 2018, 14:29

Parteciperà anche l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli all'inaugurazione della nuova intersezione tra la Sr445 della Garfagnana e la SP 57 di Ponte dell'Ania a Coreglia Antelminelli, messa in sicurezza grazie ad un importante investimento regionale.