Aperte le iscrizioni all'11^ edizione del seminario formativo "Tracce nel Bosco"

martedì, 4 settembre 2018, 13:10

Il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano - Riserva di Biosfera e l'Assessorato alla Cultura del Comune di Castelnovo ne' Monti presentano 11° edizione del seminario formativo residenziale "La Scuola nel Parco" intitolato "Tracce nel Bosco. Saperi, sensazioni, sentieri: laboratorio, Appennino, paesaggio" che quest'anno si svolgerà giovedì 13 e venerdì 14 settembre a Castelnovo ne' Monti (RE), presso la sala conferenze dell'Oratorio Don Bosco (via Pieve n.7).

Il seminario è l'occasione per insegnanti ed amministratori di ripercorrere concetti e temi emersi durante il lavoro dell'anno scolastico trascorso elaborare nuove progettazioni che consentano di approfondire conoscenze, maturare consapevolezza, accrescere il senso di responsabilità e la volontà di essere cittadini attivi, parte integrante di un pensiero comune rivolto allo sviluppo sostenibile.

Ogni anno, da questa esperienza, escono idee e percorsi formativi che verranno realizzati grazie anche al coordinamento delle progettazioni scolastiche in ambito ambientale tra territorio e mondo della Scuola.

L'edizione 2018 approfondirà il tema del paesaggio come sistema di relazioni all'interno delle quali l'uomo gioca un ruolo di grande responsabilità. Particolare attenzione verrà posta alle foreste nel mondo e al bosco in Appennino. Grazie all'aiuto di esperti e al confronto tra diverse esperienze ci sarà modo di approfondire i concetti di traccia, foresta e paesaggio da un punto di vista filosofico, pedagogico ed econarrativo; la relazione fra Uomo ed Albero in una declinazione poetica; il significato del paesaggio, come bene culturale, come laboratorio di costruzione di senso e identità; la biodiversità nelle foreste e nel bosco come macrosistemi di relazioni; il valore delle foreste a livello globale (Unesco) e locale (Appennino).

I lavori del seminario saranno articolati su tre momenti: al mattino si terranno le lezioni magistrali; al pomeriggio si proporranno i lavori di gruppo, mentre al termine della prima giornata di studi, come ogni anno, è previsto un percorso a piedi per consentire ai partecipanti di conoscere le peculiarità naturalistiche ed antropiche del territorio. Giovedì escursione alla Pietra di Bismantova con i Carabinieri forestali del Parco Nazionale e il CAI; venerdì visita guidata al Centro di educazione alla sostenibilità e all'ambiente del Parco Nazionale, Dedalus – Atelier della Natura d'Appennino presso il Parco Cerwood a Cervarezza.

Le voci principali di questo percorso di approfondimento e confronto saranno quelle di Duccio Demetrio, già professore ordinario di Filosofia dell'educazione e della narrazione all'Università degli Studi di Milano-Bicocca e fondatore della Libera Università dell'Autobiografia di Anghiarie di Accademia del silenzio;

Stefano Leonardi, docente di ecologia, Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Università degli studi di Parma; Luciano Sassi, Conservatore beni culturali, presidente di Ecomuseoisola, Tutor della Summerschool Emilio Sereni sulla storia del Paesaggio Agrario Italiano e Ricercatore in storia dell'agricoltura e dell'alimentazione; Gionanni Pavan docenti presso il Centro Interdisciplinare di Bioacustica e Ricerche Ambientali dell'Università di Pavia; Tiziano Fratus, poeta e scrittore.

I laboratori di "Sostenibilità, Biodiversità e Paesaggio" saranno a cura di Willy Reggioni e dello staff del Servizio Conservazione della Natura del Parco Nazionale, del geografo Fabrizio Frignani con la partecipazione e Gabriella Bonini degli Archivio Emilio Sereni - Istituto Alcide Cervi.