Gaia, modifica degli orari di apertura degli uffici

Altre notizie brevi

venerdì, 7 settembre 2018, 10:38

Danni alle coltivazioni, ai boschi e ai vigneti. "In un anno si stima una perdita pari a 600mila euro e con la popolazioni di caprioli in aumento di almeno il 25 per cento, le cose non possono che peggiorare", dichiara Simone Ciuffi, responsabile settore Caccia di Confagricoltura Toscana. E' l'allarme che parte...

venerdì, 7 settembre 2018, 09:52

Sarà riattivato tra oggi, venerdì 7, e lunedì 10 settembre il servizio di gestione degli extraflussi e quindi delle autobotti degli operatori di autospurgo.

giovedì, 6 settembre 2018, 15:25

La ciccia dell’Antica Norcineria della famiglia Bellandi ed i vini dell’azienda agricola Carmignani e Stefanini. Dentro e dietro ogni piatto la storia, la tradizione, il lavoro e la passione di famiglie di agricoltori, allevatori e viticoltori.

giovedì, 6 settembre 2018, 14:28

Temporali in arrivo anche forti da stasera, giovedì 6 settembre a domattina, venerdì 7.

giovedì, 6 settembre 2018, 08:59

Aprono oggi in tutta Italia le iscrizioni per partecipare alla Corsa contro la Fame, un evento didattico, sportivo e solidale di Azione contro la Fame destinato alle scuole elementari, medie e al biennio delle superiori per sensibilizzare i ragazzi a cause sociali importanti come la cura e la prevenzione della malnutrizione infantile.

martedì, 4 settembre 2018, 13:10

Il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano - Riserva di Biosfera e l'Assessorato alla Cultura del Comune di Castelnovo ne' Monti presentano 11° edizione del seminario formativo residenziale "La Scuola nel Parco" intitolato "Tracce nel Bosco. Saperi, sensazioni, sentieri: laboratorio, Appennino, paesaggio" che quest'anno si svolgerà giovedì 13 e venerdì 14...

lunedì, 3 settembre 2018, 16:53

La Regione Toscana con comunicato del 30 agosto 2018 ha prorogato il periodo a rischio di incendio e prevede il divieto di: accensione di fuochi in bosco, fuori dalle aree attrezzate, e carbonaie; abbruciamento dei residui vegetali; l'uso di strumenti e attrezzature a fiamma; accumulo e stoccaggio del materiale di fieno, paglia e altro...

giovedì, 30 agosto 2018, 08:42

Venerdì 31 agosto la comunità di Pieve Fosciana celebrerà la Festa Liturgica del Beato Ercolano da Piegaro, Santo Protettore di Pieve Fosciana, una festa molto cara a tutti i pievarini. Al mattino alle 10 la prima Messa celebrata come tradizione “all’Altare delle Reliquie del Beato Ercolano”, i canti di questa...

martedì, 28 agosto 2018, 10:59

Anche quest'anno la stagione venatoria scatterà in anticipo: sono state infatti stabilite due giornate di preapertura, sabato 1 e domenica 2 settembre. La delibera che definisce orari, specie cacciabili e condizioni della preapertura è stata approvata dalla giunta regionale, nella sua ultima seduta, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura e alla...

venerdì, 24 agosto 2018, 08:42

Si terrà domenica 2 settembre, presso la chiesa di Santa Margherita a Bolognana, l'incontro "Il trionfo degli acidi, un viaggio nella chimica, nella medicina e nella farmacia tra '600 e '700". L'incontro, che inizierà alle ore 10 e 30, vedrà molteplici figure del mondo medico e chimico parlare delle scienze mediche...