In provincia di Lucca il mese della tolleranza alimentare

sabato, 29 settembre 2018, 10:36

Nelle 600 farmacie specializzate di tutta Italia ottobre sarà il "Mese della tolleranza alimentare": una nuova iniziativa per aiutare i cittadini a conoscere e contrastare le infiammazioni da cibo.



«Disturbi della digestione, sovrappeso, ma anche problematiche cutanee sono solo alcune delle conseguenze di un'alimentazione scorretta, sbilanciata, poco sana. - spiega il dottor Santo Barreca, portavoce delle farmacie specializzate – Per questo a ottobre vogliamo sensibilizzare i cittadini sul tema dell'infiammazione da cibo offrendo informazioni e consulenze personalizzate».



Non solo: per un mese in tutte le farmacie specializzate sarà possibile fare a condizioni vantaggiose un Food Inflammation Test che permette non solo di misurare l'infiammazione da cibo, ma anche di costruire un percorso per recuperare la tolleranza alimentare, capendo cosa mangiare e quando.



«Saremo a disposizione di tutti coloro che desiderano sapere di più sull'infiammazione da cibo e vedremo insieme a loro come compiere le giuste scelte alimentari per ritrovare l'amicizia con il cibo», conclude il dottor Barreca.



Le Farmacie aderenti all'iniziativa nella provincia di Lucca sono:

Farmacia Tonini - Via Cavour, 87/89 - Altopascio

Farmacia Gaddi - Via Vittorio Emanuele, 1 - Castelnuovo di Garfagnana

Farmacia Angeli - Via S. Lucia, 6 - Lucca

Farmacia Marini - Via San Concordio, 665 - Lucca

Farmacia Novelli Ugo - Via Sarzanese, 1821 - Ponte San Pietro

Farmacia Biagi - Via Di Tiglio, 513 - S. Leonardo In Treponzio

Farmacia SS. Annunziata - Via Nuova 60/B - Segromigno in Monte





Consulta l'elenco delle FARMACIE SPECIALIZZATE.



Clicca qui per scaricare la locandina dell'iniziativa.



Clicca qui per scaricare il dépliant dell'iniziativa.





