Incendi, posticipato al 10 settembre il divieto assoluto di abbruciamento

Altre notizie brevi

martedì, 4 settembre 2018, 13:10

Il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano - Riserva di Biosfera e l'Assessorato alla Cultura del Comune di Castelnovo ne' Monti presentano 11° edizione del seminario formativo residenziale "La Scuola nel Parco" intitolato "Tracce nel Bosco. Saperi, sensazioni, sentieri: laboratorio, Appennino, paesaggio" che quest'anno si svolgerà giovedì 13 e venerdì 14...

giovedì, 30 agosto 2018, 08:42

Venerdì 31 agosto la comunità di Pieve Fosciana celebrerà la Festa Liturgica del Beato Ercolano da Piegaro, Santo Protettore di Pieve Fosciana, una festa molto cara a tutti i pievarini. Al mattino alle 10 la prima Messa celebrata come tradizione “all’Altare delle Reliquie del Beato Ercolano”, i canti di questa...

martedì, 28 agosto 2018, 10:59

Anche quest'anno la stagione venatoria scatterà in anticipo: sono state infatti stabilite due giornate di preapertura, sabato 1 e domenica 2 settembre. La delibera che definisce orari, specie cacciabili e condizioni della preapertura è stata approvata dalla giunta regionale, nella sua ultima seduta, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura e alla...

venerdì, 24 agosto 2018, 08:42

Si terrà domenica 2 settembre, presso la chiesa di Santa Margherita a Bolognana, l'incontro "Il trionfo degli acidi, un viaggio nella chimica, nella medicina e nella farmacia tra '600 e '700". L'incontro, che inizierà alle ore 10 e 30, vedrà molteplici figure del mondo medico e chimico parlare delle scienze mediche...

giovedì, 23 agosto 2018, 16:17

L’amministrazione comunale di Barga informa che martedì 28 agosto l’Ufficio Anagrafe, in Piazza Garibaldi, rimarrà chiuso al pubblico. Una giornata di chiusura per consentire l’aggiornamento tecnico dei sistemi utilizzati dall’ufficio che da mercoledì 29 agosto sarà nuovamente a disposizione dei cittadini.

mercoledì, 22 agosto 2018, 16:47

Domenica 26 agosto giornata di festa al Santuario Nostra Signora della Guardia dell'Argegna. Il programma prevede: alle 8 confessioni (in chiesa); alle 8,30 Lodi Mattutine; alle 9 S. Messa (davanti al Santuario); alle 10,30 S. Rosario (davanti al Santuario); alle 11 S.

mercoledì, 22 agosto 2018, 13:38

Si è rotta una caviglia camminando sul greto del fiume, nella riserva naturale dell'Orrido di Botri, a Bagni di Lucca, richiedendo l'intervento dei soccorritori. Brutta avventura questa mattina per un'escursionista che si è ferita in località Salto dei Becchi mentre si trovava con un gruppo.

martedì, 21 agosto 2018, 11:25

Si terrà sabato 25 agosto presso la sala del consiglio di Gallicano la conferenza “Gallicano, un centro lucchese nella Garfagnana delle vie Matildiche e del Volto Santo”. L'evento, che inizierà alle ore 17, avrà come relatori il direttore dell'Ecomuseo delle Alpi Apuane Babio Baroni e Clementina Santi, assessore alla cultura del...

giovedì, 16 agosto 2018, 10:42

La Regione mette a disposizione degli enti del terzo settore 200.000 euro per progetti di raccolta e redistribuzione di generi alimentari, con il duplice scopo di evitare sprechi e andare incontro all'emergenza della povertà alimentare. Lo stabilisce una delibera presentata dall'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi...

lunedì, 13 agosto 2018, 12:32

Un calo del 5 per cento, con prenotazioni last minute e una minore capacità di spesa. È un'estate in salita per gli agriturismi toscani, così come emerge dalle stime di Agriturist – Confagricoltura Toscana.