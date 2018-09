Nuovo periodo a rischio incendi fino al 10 ottobre

Altre notizie brevi

Sistema Ambiente S.p.A. comunica che, a partire dall'1 ottobre, il servizio di raccolta abiti usati sul territorio dei comuni di Lucca, Borgo a Mozzano e Barga verrà svolto dalla Società Cooperativa R.A.U. (Raccolta abiti usati). Restano invariate le modalità di conferimento da parte degli utenti.

Il gruppo consiliare di opposizione a Bagni di Lucca, "Un futuro per Bagni di Lucca", interviene in merito alla situazione del Brennero per voce dei due consiglieri Claudio Gemignani, capogruppo, e Laura Lucchesi."Come gruppo - dichiarano - ci siamo da subito interessati della questione semaforo Ponte a Diana e dissesto...

Sabato 6 ottobre alle 16, alla Fondazione Ricci Onlus a Barga (via Roma , 20), si terrà la presentazione del volume “Gli amici lucchesi di Giovanni Pascoli. La centralità della figura di Gabriele Briganti”. Atti del convegno tenuto alla Biblioteca Statale di Lucca il 1° ottobre 2016 (Maria Pacini Fazzi...

Le forti raffiche di grecale attese nelle prossime ore in gran parte della Toscana possono risultare estremamente rischiose in caso di accensione fuochi. Per questo motivo l'organizzazione Antincendi boschivi della Regione Toscana, in seguito al codice giallo per vento emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale, ricorda che, proprio...

Dopo Lucca, parte anche anche in Mediavalle e Garfagnana la campagna di adesione a Potere al Popolo, il soggetto politico che unisce movimenti, associazioni e partiti della sinistra di alternativa. Martedì prossimo (25 settembre), dalle ore 18, presso la sede Rifondazione comunista a Barga, in via di mezzo 34, sarà...

Sarà presentato sabato 22 settembre alle 18 presso la Sala "L. Suffredini" il libro "Una vecchia casa di pietra" di Paolo Puliti. Alla presentazione oltre all'autore, originario di Castelnuovo, saranno presenti il sindaco Andrea Tagliasacchi e Arturo Bernava in qualità di moderatore

"In Toscana abbiamo oltre 200mila persone povere o che vivono in uno stato di indigenza. Numeri in aumento, frutto della crisi che ci ha investito dal 2008. Perché la "ripresina" di questi ultimi tempi ha inciso sul reddito pro capite ma ha aumentato anche le disuguaglianze e ha visto crescere...

Come ogni anno, Il primo di settembre è iniziata in Italia la settima edizione di “Wiki Loves Monuments” (WLM https://wikilovesmonuments.wikimedia.it/), un concorso certificato dal Guinness World Records come il più grande mai organizzato al mondo.

Entra nella fase finale il Premio Pontremoli 2018, bandito dalla CIA-Agricoltori italiani delle province di Lucca e Massa Carrara, e rivolto ai giovani agricoltori toscani che operano in contesti di particolare svantaggio, o d'isolamento geografico e sociale: a chi resta sull'Appennino, e promuove un’agricoltura che è anche presidio del territorio.

Si comunica che nei giorni di martedì 18 e mercoledì 19 settembre sarà sospesa l'attività dello sportello CUP della Casa della Salute di Piazza al Serchio.