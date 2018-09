Piazza al Serchio: il 18 e 19 settembre sospesa l'attività del CUP

Altre notizie brevi

lunedì, 17 settembre 2018, 14:52

Aprire una start up grazie al crowdfunding? Si può imparare anche fra i banchi di scuola. Parte oggi l’iniziativa della piattaforma Eppela dal titolo Young Italian Valley, che ha l’obiettivo di formare nuovi imprenditori e di educarli alle nuove forme di finanziamento ‘dal basso’.

sabato, 15 settembre 2018, 10:58

"Stiamo correndo un rischio enorme, se la Regione non si muove subito sarà un disastro per molte delle nostre produzioni", così il presidente di Confagricoltura Toscana Francesco Miari Fulcis lancia l'allarme peste suina dopo la conferma da parte della Commissione europea della notifica da parte del Belgio di due casi di peste...

giovedì, 13 settembre 2018, 15:35

Il 22 settembre Sergio Tortelli presenta un libro, "La messa è finita", che trattasi di esperienze di vita vissuta direttamente e indirettamente dell'autore, sintetizzate in poesie e racconti.

giovedì, 13 settembre 2018, 10:49

A Chifenti, sabato 15 settembre alle ore 11, si terrà l'inaugurazione della cartellonistica informativa al Ponte delle Catene. Per l'occasione, inaugurazione di un defibrillatore donato dalla Misericordia di Borgo a Mozzano alla cittadinanza.

mercoledì, 12 settembre 2018, 10:38

Un vino più tipico, con più aromi e profumi. Grazie, anche, al ritorno delle 'mezze stagioni'. Francesco Colpizzi, presidente federazione vitivinicola di Confagricoltura Toscana fa il punto della situazione di un'annata 2018 che ha visto il ritorno delle "mezze stagioni", di una primavera più fresca e dei temporali tipici dei mesi estivi: "Queste...

martedì, 11 settembre 2018, 12:44

Da oggi è operativo un nuovo numero telefonico, in sostituzione di quelli fino ad ora in uso, che i cittadini possono utilizzare per contattare l’Ecocentro e per qualsiasi altra esigenze legata alla raccolta e smaltimento rifiuti nel territorio comunale di Barga.

lunedì, 10 settembre 2018, 21:57

Un corso di danze popolari antiche dal 1300 al 1600 si svolgerà a Borgo a Mozzano, presso la biblioteca di piazza San Rocco. Le lezioni sono rivolte sia a bambini e ragazzi che adulti. Per informazioni: Francesca 338/7688325.

venerdì, 7 settembre 2018, 10:38

Danni alle coltivazioni, ai boschi e ai vigneti. "In un anno si stima una perdita pari a 600mila euro e con la popolazioni di caprioli in aumento di almeno il 25 per cento, le cose non possono che peggiorare", dichiara Simone Ciuffi, responsabile settore Caccia di Confagricoltura Toscana. E' l'allarme che parte...

venerdì, 7 settembre 2018, 09:52

Sarà riattivato tra oggi, venerdì 7, e lunedì 10 settembre il servizio di gestione degli extraflussi e quindi delle autobotti degli operatori di autospurgo.

giovedì, 6 settembre 2018, 15:25

La ciccia dell’Antica Norcineria della famiglia Bellandi ed i vini dell’azienda agricola Carmignani e Stefanini. Dentro e dietro ogni piatto la storia, la tradizione, il lavoro e la passione di famiglie di agricoltori, allevatori e viticoltori.